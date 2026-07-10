Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कैब ड्राइवर और यात्री के बीच कैब के अंदर धूम्रपान को लेकर तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि यात्री ने ड्राइवर की अनुमति के बिना कैब में सिगरेट जला ली, जिसके बाद ड्राइवर ने आपत्ति जताते हुए राइड जारी रखने से इनकार कर दिया.
हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर यात्रियों के व्यवहार, निजी संपत्ति के सम्मान और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है.
कैब के अंदर सिगरेट पीने पर शुरू हुआ विवाद
वायरल वीडियो के मुताबिक, विवाद उस समय शुरू हुआ जब यात्री ने कथित तौर पर कैब के अंदर सिगरेट पीनी शुरू कर दी. इस पर ड्राइवर ने शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसकी गाड़ी में धूम्रपान की अनुमति नहीं है.
ड्राइवर ने यात्री से कहा, “क्या आपने सिगरेट जलाने से पहले मुझसे पूछा था? मेरी कार में स्मोकिंग की अनुमति नहीं है.”
यह मेरी कार है, नियम भी मेरे होंगे
ड्राइवर का कहना था कि गाड़ी उसकी निजी संपत्ति है और उसमें कौन-से नियम लागू होंगे, यह तय करने का अधिकार उसी का है.
वीडियो में यात्री यह कहते हुए नजर आता है कि वह किराया दे रहा है, इसलिए उसे कैब में धूम्रपान करने से नहीं रोका जा सकता. यात्री ने कहा, “यह टैक्सी है, आप कौन होते हो मना करने वाले? पैसे तो दे रहे हैं.” इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक बहस जारी रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी.
ड्राइवर ने राइड रद्द कर यात्री को उतारा
बहस बढ़ने पर ड्राइवर ने राइड रद्द करने का फैसला किया. उसने यात्री से कार से उतरने को कहा और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी. ड्राइवर ने कहा, “मैं राइड रद्द कर रहा हूं. मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए. कृपया मेरी कार से बाहर निकल जाइए. मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, आपका नौकर नहीं.”
सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने ड्राइवर के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उसने अपनी निजी संपत्ति के नियमों से समझौता नहीं किया, जबकि कुछ यूजर्स ने इस पूरे घटनाक्रम पर अलग-अलग राय व्यक्त की.
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