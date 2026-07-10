वायरल

कैब में सिगरेट पीने को लेकर यात्री और ड्राइवर में बहस, ड्राइवर ने बीच रास्ते रद्द की राइड

Ajay Yadav10 July 2026 - 2:59 PM
2 minutes read
Viral Video :
कैब में सिगरेट पीने को लेकर यात्री और ड्राइवर में बहस, ड्राइवर ने बीच रास्ते रद्द की राइड

Viral Video : सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कैब ड्राइवर और यात्री के बीच कैब के अंदर धूम्रपान को लेकर तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. दावा किया जा रहा है कि यात्री ने ड्राइवर की अनुमति के बिना कैब में सिगरेट जला ली, जिसके बाद ड्राइवर ने आपत्ति जताते हुए राइड जारी रखने से इनकार कर दिया.

हालांकि, इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर यात्रियों के व्यवहार, निजी संपत्ति के सम्मान और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर बहस छिड़ गई है.

कैब के अंदर सिगरेट पीने पर शुरू हुआ विवाद

वायरल वीडियो के मुताबिक, विवाद उस समय शुरू हुआ जब यात्री ने कथित तौर पर कैब के अंदर सिगरेट पीनी शुरू कर दी. इस पर ड्राइवर ने शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसकी गाड़ी में धूम्रपान की अनुमति नहीं है.

ड्राइवर ने यात्री से कहा, “क्या आपने सिगरेट जलाने से पहले मुझसे पूछा था? मेरी कार में स्मोकिंग की अनुमति नहीं है.”

यह मेरी कार है, नियम भी मेरे होंगे

ड्राइवर का कहना था कि गाड़ी उसकी निजी संपत्ति है और उसमें कौन-से नियम लागू होंगे, यह तय करने का अधिकार उसी का है.

वीडियो में यात्री यह कहते हुए नजर आता है कि वह किराया दे रहा है, इसलिए उसे कैब में धूम्रपान करने से नहीं रोका जा सकता. यात्री ने कहा, “यह टैक्सी है, आप कौन होते हो मना करने वाले? पैसे तो दे रहे हैं.” इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक बहस जारी रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी.

ड्राइवर ने राइड रद्द कर यात्री को उतारा

बहस बढ़ने पर ड्राइवर ने राइड रद्द करने का फैसला किया. उसने यात्री से कार से उतरने को कहा और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी. ड्राइवर ने कहा, “मैं राइड रद्द कर रहा हूं. मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए. कृपया मेरी कार से बाहर निकल जाइए. मैं टैक्सी ड्राइवर हूं, आपका नौकर नहीं.”

सोशल मीडिया पर बंटी लोगों की राय

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने ड्राइवर के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उसने अपनी निजी संपत्ति के नियमों से समझौता नहीं किया, जबकि कुछ यूजर्स ने इस पूरे घटनाक्रम पर अलग-अलग राय व्यक्त की.

ये भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 July 2026 - 2:59 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पानी से भरे जिम में भी नहीं रुके लड़के, एक्सरसाइज करते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

पानी से भरे जिम में भी नहीं रुके लड़के, एक्सरसाइज करते वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

9 July 2026 - 6:53 PM
Photo of 1AC कोच में ‘हनीमून’ सजावट पड़ी भारी, रेलवे ने डेकोरेटर से लेकर TC तक पर की कार्रवाई

1AC कोच में ‘हनीमून’ सजावट पड़ी भारी, रेलवे ने डेकोरेटर से लेकर TC तक पर की कार्रवाई

9 July 2026 - 1:10 PM
Photo of न छाता, न रेनकोट… मां ने लगाया ऐसा दिमाग कि वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

न छाता, न रेनकोट… मां ने लगाया ऐसा दिमाग कि वीडियो देखकर लोग रह गए हैरान

8 July 2026 - 7:07 PM
Photo of लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए रोकी ट्रेन? रेलवे ने बताया वायरल वीडियो का सच

लोको पायलट ने समोसे खरीदने के लिए रोकी ट्रेन? रेलवे ने बताया वायरल वीडियो का सच

8 July 2026 - 1:14 PM
Photo of जुगाड़ तो देखे मगर ऐसे नहीं देखे, ट्रैफिक पुलिस भी रह जाएगी दंग, Video हो रहा वायरल

जुगाड़ तो देखे मगर ऐसे नहीं देखे, ट्रैफिक पुलिस भी रह जाएगी दंग, Video हो रहा वायरल

30 June 2026 - 4:38 PM
Photo of रील बनाने के चक्कर में कार की छत पर स्टंट करना पड़ा भारी, गुरुग्राम पुलिस ने कसा शिकंजा

रील बनाने के चक्कर में कार की छत पर स्टंट करना पड़ा भारी, गुरुग्राम पुलिस ने कसा शिकंजा

30 June 2026 - 12:26 PM
Photo of भारतीय दुकानदार ने जीता विदेशी महिला का दिल, बोली मुझे भारत पंसद है, ये वजह आई सामने

भारतीय दुकानदार ने जीता विदेशी महिला का दिल, बोली मुझे भारत पंसद है, ये वजह आई सामने

28 June 2026 - 7:59 PM
Photo of कनाडा की सड़क पर देसी जादू, विदेशी युवक बेच रहा चाट, वीडियो वायरल

कनाडा की सड़क पर देसी जादू, विदेशी युवक बेच रहा चाट, वीडियो वायरल

26 June 2026 - 6:10 PM
Photo of तेजस एक्सप्रेस में खाने को लेकर विवाद, वेज बिरयानी में मरी मक्खी मिलने का यात्री ने किया दावा

तेजस एक्सप्रेस में खाने को लेकर विवाद, वेज बिरयानी में मरी मक्खी मिलने का यात्री ने किया दावा

25 June 2026 - 1:36 PM
Photo of “तुस्सी ना जाओ…” वायरल मैसेज ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, Chat Viral

“तुस्सी ना जाओ…” वायरल मैसेज ने सोशल मीडिया पर मचाया धमाल, Chat Viral

23 June 2026 - 4:57 PM
Back to top button