Punjab News : पंजाब भर में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) के तहत घर-घर जाकर गणना फॉर्म भरने की कार्रवाई प्रगति के तहत है और यह कार्य 24 जुलाई तक जारी रहेगा. इस प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए 11 जुलाई (शनिवार) और 12 जुलाई (रविवार), 2026 को सुबह 08:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक प्रदेश भर के सभी पोलिंग बूथों पर दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिससे मतदाता अपने गणना फॉर्म भर सकते हैं और जमा करवा सकते हैं.

प्रदेश के मतदाताओं को इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील करते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) पंजाब, अनिंदिता मित्रा, आई.ए.एस. ने कहा कि, “यदि आपने अभी तक अपना गणना फॉर्म नहीं भरा है, तो तुरंत अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करें या इस विशेष शिविर के दौरान अपने निकटतम पोलिंग बूथ पर जाएँ. 3 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र मतदाता का शामिल होना सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों की सक्रिय जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है.”

उन्होंने आगे कहा कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) इस प्रक्रिया में मतदाताओं की सहायता के लिए सभी निर्धारित पोलिंग बूथों पर मौजूद रहेंगे.

ये भी पढ़ें – दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और तेज हवाओं से मिली गर्मी से राहत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप