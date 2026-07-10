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पंजाब में बच्चों के लिए बड़ा तोहफा! भगवंत मान सरकार ने पूरे किए 892 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र- डॉ. बलजीत कौर

Karan Panchal10 July 2026 - 11:32 AM
2 minutes read
Childhood Education
पंजाब में बच्चों के लिए बड़ा तोहफा! भगवंत मान सरकार ने पूरे किए 892 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र- डॉ. बलजीत कौर

Childhood Education : पंजाब के बच्चों को विश्वस्तरीय प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्यभर में 892 आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण पूरा कर लिया है।

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य में बाल-अनुकूल बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में 132 अन्य आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण के अंतिम चरण में हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पंजाब के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, आधुनिक और महंगे निजी स्कूलों की तर्ज पर बेहतर प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण तथा खेल-आधारित शिक्षण के अवसर उपलब्ध हों।

अंतिम चरण में हैं शेष 132 केंद्र

यह जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार ने राज्यभर में 1024 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इनमें से 892 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष 132 केंद्र अंतिम चरण में हैं। इन्हें शीघ्र पूरा कर राज्य के बच्चों को समर्पित कर दिया जाएगा।

खेल-आधारित शिक्षण के अवसर

पंजाब के महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, महंगे निजी स्कूलों जैसी गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा, अनुकूल वातावरण और खेल-आधारित शिक्षण के अवसर मिलें। पंजाब के बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही इन पहलों में धन की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।”

बच्चे देश की अमूल्य धरोहर

उन्होंने कहा, “बच्चे देश की अमूल्य धरोहर हैं। प्रत्येक बच्चा सुरक्षित, आनंददायक और रचनात्मक वातावरण का अधिकारी है, जहां वह सीख सके, खेल सके और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। हमारी सरकार प्रत्येक बच्चे के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो।

बच्चों के सपनों को भी उड़ान

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “ये नए आंगनवाड़ी केंद्र केवल ईंट और सीमेंट की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ऐसे स्थान हैं जहां ग्रामीण और वंचित परिवारों के बच्चों के सपनों को भी उड़ान मिलेगी। स्वच्छ, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण में सीखते और खेलते हुए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है।”

उन्होंने आगे कहा, “ये केंद्र कुपोषण से निपटने, बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”

10 लाख रुपये जारी किए गए

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सभी नए आंगनवाड़ी केंद्र निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित किए जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित, बाल-अनुकूल और समावेशी आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिशन सक्षम के तहत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं, ताकि बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, आधुनिक स्वच्छता सुविधाएं तथा बच्चों के समग्र विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण वातावरण विकसित किया जा सके।

भविष्य की मजबूत नींव कायम

अंत में उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार बच्चों के लिए विश्वस्तरीय प्रारंभिक देखभाल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश कर भविष्य की मजबूत नींव रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से कायम है। ये आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बच्चे को पोषणयुक्त वातावरण मिले और वह स्वस्थ, आत्मविश्वासी तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके।”

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Karan Panchal10 July 2026 - 11:32 AM
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