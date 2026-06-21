Punjab News : पंजाब पुलिस की सफलता केवल अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि उन युवा अधिकारियों और कर्मचारियों की दृढ़ता, समर्पण तथा पेशेवर दक्षता पर भी आधारित है, जो देश की सबसे सक्षम पुलिस बलों में से एक पंजाब पुलिस के भविष्य को मजबूत बना रहे हैं।

राज्य पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डीएसपी (उप पुलिस अधीक्षक) तक विभिन्न पदों पर युवा अधिकारी तैनात हैं, जो आधुनिक तकनीक, नई सोच और साहसिक दृष्टिकोण के साथ अपराध तथा गैंगस्टर गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस बल में 27 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 4,253 कर्मचारी हैं, जबकि 3,978 कर्मचारी 27 वर्ष से कम आयु के हैं। इससे सीमावर्ती राज्य पंजाब में हर प्रकार के अपराध से निपटने के लिए युवा ऊर्जा और अनुभव का संतुलित मिश्रण उपलब्ध है।

नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा तथा डीजीपी गौरव यादव की निगरानी में की गई हालिया भर्तियों ने ऐसी पुलिस फोर्स के निर्माण में योगदान दिया है, जो राज्य के नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में सक्षम है।

29 वर्ष से कम आयु के युवा पुलिसकर्मी

रिकॉर्ड के अनुसार, पंजाब पुलिस में 29 वर्ष से कम आयु के 6,666 कांस्टेबल, 973 वरिष्ठ कांस्टेबल, 347 सब-इंस्पेक्टर तथा 186 हेड कांस्टेबल सेवाएं दे रहे हैं। इन 6,666 कांस्टेबलों में से 3,855 की आयु 20 से 26 वर्ष के बीच है, जबकि 1,198 की आयु 29 वर्ष, 1,125 की आयु 28 वर्ष और 488 की आयु 27 वर्ष है।

अपराधियों से निपटने में सक्षम पंजाब पुलिस

इस संबंध में डीजीपी गौरव यादव ने कहा, “पंजाब पुलिस हर प्रकार की स्थिति को संभालने और किसी भी परिस्थिति में अपराधियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। विभिन्न भर्ती अभियानों के माध्यम से पुलिस बल में 29 वर्ष से कम आयु के 8,231 कर्मियों की भर्ती की गई है।

युवा फ्रंटलाइन अधिकारी और थाना स्टाफ

मुझे इस बात का गर्व है कि इनमें से अधिकांश युवा फ्रंटलाइन अधिकारी और थाना स्टाफ के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी पुलिस बल को और अधिक गतिशील तथा प्रभावी बनाती है तथा सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है।

सिटीजन पोर्टल की सेवाओं में निरंतर सुधार

ये युवा अधिकारी और कर्मचारी न केवल पंजाब पुलिस की बदलती और आधुनिक होती तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि पुलिस संगठन की संस्थागत मजबूती को भी दर्शा रहे हैं। राज्य के सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही राज्य के सिटीजन पोर्टल की सेवाओं में भी निरंतर सुधार किया गया है, जिससे नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

फ्रंटलाइन पुलिसिंग और मजबूत होगी

युवाओं को पुलिस बल में शामिल करने का अभियान अभी जारी है। पंजाब पुलिस ने 3,298 पदों के लिए एक बड़ी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 1 जुलाई से आयोजित की जाएगी। नए भर्ती होने वाले कर्मियों के शामिल होने से फ्रंटलाइन पुलिसिंग और मजबूत होगी तथा सभी आयु वर्ग के नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

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