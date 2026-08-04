Udhayanidhi Stalin : तमिलनाडु में कावेरी जल विवाद पर दिए गए एक बयान के बाद विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. उनके बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. कई लोगों ने इसे अभिनेत्री त्रिशा से जोड़कर देखा, जबकि उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उनका इशारा केवल कावेरी नदी की ओर था.

बता दें कि उदयनिधि स्टालिन थंजावुर में कावेरी जल बंटवारे को लेकर आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर आरोप लगाया कि वे कावेरी मुद्दे पर तमिलनाडु का हक दिलाने में असफल रहे हैं और इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं.

भीड़ ने अभिनेत्री त्रिशा का नाम पुकारा

रैली के दौरान भीड़ ने अभिनेत्री त्रिशा का नाम पुकारा. इसके बाद उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए एक टिप्पणी की, जिसे कई लोगों ने आपत्तिजनक और यौन संकेत के रूप में लिया. हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी केवल कावेरी नदी के संदर्भ में थी.

पुलिस कार्रवाई के बाद उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लिया, उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है और अब इस मामले का फैसला अदालत करेगी.

#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85 — ANI (@ANI) August 4, 2026

टीवीके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

इस विवाद के बाद चेन्नई में उदयनिधि स्टालिन के आवास के बाहर टीवीके (TVK) कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

टीवीके विधायक रेवंत चरन ने उदयनिधि की टिप्पणी को एक जनप्रतिनिधि के लिए अनुचित बताया और डीएमके पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया.

#WATCH | Tamil Nadu | TVK supporters and workers protest against DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin in Coimbatore



He has been detained by police in Chennai following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/BNqgTuiqaZ — ANI (@ANI) August 4, 2026

बीजेपी ने भी साधा निशाना

तमिलनाडु बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर उदयनिधि स्टालिन की आलोचना की. पार्टी प्रवक्ता नारायणन तिरुपथी ने कहा कि इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की चुप्पी गलत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

फिलहाल यह मामला तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और बयान को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं.

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