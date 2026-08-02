Other States

राज ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन को लेकर उठाए सवाल

Ajay Yadav2 August 2026 - 2:38 PM
2 minutes read
Raj Thackeray :
राज ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन को लेकर उठाए सवाल

Raj Thackeray : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अभिनेता विवेक ओबेरॉय और आर. माधवन को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि यदि उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सब कुछ बेहतर हो गया है, तो वे दुबई में क्यों रह रहे हैं.

एमएनएस के छात्र संगठन ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना’ के कार्यक्रम में राज ठाकरे ने कहा कि देश के कई उद्योगपति भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं, उन्होंने 2019 में रिलीज हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें मोदी का किरदार निभाने वाले विवेक ओबेरॉय भी दुबई में रहते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि आर. माधवन भी दुबई में रहते हैं और सवाल किया कि अगर भारत में सब कुछ अच्छा है, तो वे विदेश में क्यों रह रहे हैं.

दोनों अभिनेताओं ने पहले क्या कहा था?

राज ठाकरे के बयान के बीच यह भी सामने आया कि आर. माधवन पहले कह चुके हैं कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान अपने बेटे के स्विमिंग करियर के लिए दुबई गए थे. वहीं विवेक ओबेरॉय ने कहा था कि उन्होंने अपना कारोबार शुरू करने के लिए दुबई को चुना.

राज ठाकरे ने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा को गलत बताया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को माफ करने से जुड़े बयान से वह सहमत हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह का संदेश बीजेपी के समर्थकों और ट्रोल करने वालों को भी दिया जाना चाहिए

बीजेपी ट्रोल और NEET मुद्दे पर भी बोले

राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के ट्रोल कई बड़े नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों को निशाना बनाते हैं, जिसके कारण कई कलाकार खुलकर अपनी राय नहीं रख पाते, उन्होंने कहा कि किसी के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि NEET पेपर लीक का मुद्दा विरोध प्रदर्शनों की एक वजह था, लेकिन उसे मिला व्यापक समर्थन लंबे समय से लोगों में मौजूद नाराजगी का परिणाम था.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 August 2026 - 2:38 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of कुलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा एक्शन, बारामूला से ओवर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, हथियार बरामद

कुलगाम आतंकी हमले के बाद बड़ा एक्शन, बारामूला से ओवर ग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, हथियार बरामद

2 August 2026 - 12:40 PM
Photo of वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और…

वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और…

1 August 2026 - 5:57 PM
Photo of कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

1 August 2026 - 5:11 PM
Photo of संजय राउत का अमित शाह पर हमला, बोले- ‘गृहमंत्रालय नहीं गैंग चला रहे हैं’

संजय राउत का अमित शाह पर हमला, बोले- ‘गृहमंत्रालय नहीं गैंग चला रहे हैं’

1 August 2026 - 12:26 PM
Photo of भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका

31 July 2026 - 2:59 PM
Photo of महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, 2 की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, 2 की मौत, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

31 July 2026 - 8:42 AM
Photo of E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो मामले में पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो मामले में पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

27 July 2026 - 3:19 PM
Photo of महाराष्ट्र में NEET में कम नंबर आने के बाद छात्रा ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र में NEET में कम नंबर आने के बाद छात्रा ने की आत्महत्या

27 July 2026 - 8:57 AM
Photo of धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे का तंज, CJP को बताया असली विष्णु का अवतार

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे का तंज, CJP को बताया असली विष्णु का अवतार

26 July 2026 - 1:01 PM
Photo of महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता बिहार से गिरफ्तार

महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता बिहार से गिरफ्तार

25 July 2026 - 12:21 PM
Back to top button