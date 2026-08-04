Punjabराज्य

गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व की तैयारियां तेज, पंजाब सरकार ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश

Ajay Yadav4 August 2026 - 11:08 AM
3 minutes read
Punjab News :
गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व की तैयारियां तेज, पंजाब सरकार ने दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश

Punjab News : पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित वर्षभर चलने वाले उत्सवों के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों एवं आगामी प्रोग्रामों की प्रगति का जायजा लिया तथा सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रमों की सफलता हेतु पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री को बताया गया कि गुरु रविदास जी को समर्पित स्मारक उत्सवों के रूप में जुलाई से नवंबर तक प्रदेश भर में एक श्रृंखला के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं.

विशेष कीर्तन दरबार आयोजित

इस बैठक में सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल, पंजाब विरासत एवं पर्यटन विकास बोर्ड के सलाहकार दीपक बाली के अलावा विशेषज्ञ पैनल से संत प्रदीप दास जी डेरा बल्लां, संत निर्मल दास जी जालंधर, संत केवल सिंह जी तप अस्थान खुरालगढ़, संत सतविंदर सिंह हीरा चरण छोह गंगा खुरालगढ़, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से डॉ. मनजिंदर सिंह तथा अमृतसर से डॉ. राज कुमार हंस भी शामिल हुए.

बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि पंजाब भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गुरु रविदास जी के जीवन, दर्शन एवं विरासत के बारे में सेमिनार और वर्कशॉप करवाई जा रही हैं. इसके अलावा समानता, सामाजिक न्याय और भाईचारे का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष कीर्तन दरबार भी करवाए जा रहे हैं.

सभी जिला मुख्यालयों पर मैराथन

उत्सवों के हिस्से के रूप में पंजाब भर में 650 एकड़ जमीन पर गुरु रविदास जी की बगीचियाँ स्थापित की जा रही हैं. इसके अलावा 6.50 लाख पौधे लगाने तथा 6.50 लाख स्मारक झंडे वितरित करने संबंधी अभियान भी चलाया जा रहा है. सभी जिला मुख्यालयों पर ‘रन फॉर इक्वैलिटी’ मैराथन और प्रदेशभर में साइकिल रैलियाँ आयोजित करने की योजना है.

मंत्री को बताया गया कि अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से श्री खुरालगढ़ साहिब तक चार शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी. इसके बाद 9 से 11 अक्टूबर तक श्री खुरालगढ़ साहिब में तीन दिवसीय राज्य-स्तरीय समारोह होगा, जिसमें गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रदर्शनियाँ, कथा एवं कीर्तन दरबार, संत सम्मेलन, गुरु रविदास जी की बाणी पर आधारित सम्मेलन, बेगमपुरा समागम एवं मीनार-ए-बेगमपुरा में थ्री-डी प्रोजेक्शन शो भी करवाए जाएंगे.

तैयारियों का गहनता से जायजा

इन आयोजनों से संबंधित तैयारियों का गहनता से जायजा लेते हुए सौंद ने सभी विभागों को श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु समुचित समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों के दौरान आवास, स्वच्छता, पेयजल, परिवहन, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सहायता एवं अन्य आवश्यक जनसेवाओं के लिए उचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए.

तैयारियों की प्रगति की नियमित निगरानी

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को उचित, गौरवपूर्ण एवं स्मरणीय ढंग से मनाने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि वर्षभर चलने वाले ये उत्सव गुरु रविदास जी की समानता, भाईचारे की साझेदारी, दया और नम्रता की सार्वभौमिक शिक्षाओं को जन-जन तक, विशेषकर युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में सहायक होंगे.

उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों की प्रगति की नियमित निगरानी करने तथा प्रत्येक कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए, ताकि देशभर की संगतों के लिए सुविधा एवं श्रद्धापूर्वक उत्सवों में भाग लेना सुनिश्चित किया जा सके.

इस बैठक के दौरान पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले विभाग के सचिव कुमार अमित, सूचना एवं लोक संपर्क के सचिव पुनीत गोयल, शिक्षा सचिव सोनाली गिरी, पर्यटन विभाग के निदेशक संजीव तिवारी, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक कुलवंत सिंह तथा विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 August 2026 - 11:08 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में खनन कार्य अब डिजिटल, बरिंदर कुमार गोयल ने लॉन्च किया PMMS पोर्टल

पंजाब में खनन कार्य अब डिजिटल, बरिंदर कुमार गोयल ने लॉन्च किया PMMS पोर्टल

4 August 2026 - 10:18 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान जारी, 613 जगह छापेमारी कर 400 लोगों को किया गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान जारी, 613 जगह छापेमारी कर 400 लोगों को किया गिरफ्तार

4 August 2026 - 9:33 AM
Photo of पीआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी, यूनियन ने चेयरमैन हरपाल जुनेजा का जताया आभार

पीआरटीसी कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी, यूनियन ने चेयरमैन हरपाल जुनेजा का जताया आभार

3 August 2026 - 7:51 PM
Photo of नशा तस्करी एवं संगठित आपराधिक गठजोड़ का एक गुर्गा अमृतसर में गिरफ्तार, 20 किलो हेरोइन बरामद

नशा तस्करी एवं संगठित आपराधिक गठजोड़ का एक गुर्गा अमृतसर में गिरफ्तार, 20 किलो हेरोइन बरामद

3 August 2026 - 3:17 PM
Photo of विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर भगवंत मान सरकार ने मुफ्त कैंसर उपचार और रोकथाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर भगवंत मान सरकार ने मुफ्त कैंसर उपचार और रोकथाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

3 August 2026 - 2:53 PM
Photo of नवांशहर में जन्मी 27 सप्ताह की बच्ची ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत मिली 50 दिनों की विशेष एनआईसीयू देखभाल के बाद मौत को दी मात

नवांशहर में जन्मी 27 सप्ताह की बच्ची ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत मिली 50 दिनों की विशेष एनआईसीयू देखभाल के बाद मौत को दी मात

3 August 2026 - 2:03 PM
Photo of शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग’ का शुभारंभ, 30 अगस्त से मैदान में उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार खिलाड़ी

शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग’ का शुभारंभ, 30 अगस्त से मैदान में उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार खिलाड़ी

3 August 2026 - 1:56 PM
Photo of पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन! फीस बढ़ाने पर लगेगी लगाम, मान सरकार लाएगी नया बिल

पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन! फीस बढ़ाने पर लगेगी लगाम, मान सरकार लाएगी नया बिल

3 August 2026 - 1:44 PM
Photo of पंजाब में शिक्षा क्रांति की रफ्तार तेज, लुधियाना में खुले 2 नए आधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर

पंजाब में शिक्षा क्रांति की रफ्तार तेज, लुधियाना में खुले 2 नए आधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर

3 August 2026 - 12:48 PM
Photo of पंजाब में नशा मुक्ति के लिए 90 दिन का ‘कम्युनिटी ब्रिज मॉडल’, अस्पताल से घर तक जारी रहेगा इलाज

पंजाब में नशा मुक्ति के लिए 90 दिन का ‘कम्युनिटी ब्रिज मॉडल’, अस्पताल से घर तक जारी रहेगा इलाज

3 August 2026 - 10:53 AM
Back to top button