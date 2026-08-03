Delhi NCR

महिला पहलवानों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी

Ajay Yadav3 August 2026 - 11:20 AM
1 minute read
Brij Bhushan Sharan Singh :
राउज एवेन्यू कोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के आरोपों वाले मामले में बरी

Brij Bhushan Sharan Singh : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में बड़ी राहत दी है. सोमवार को अदालत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया. यह मामला महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा था, जो उनके WFI अध्यक्ष रहने के दौरान सामने आए थे.

दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे. इस मामले में विनोद तोमर को भी सह-आरोपी बनाया गया था.

3 अगस्त के लिए सुरक्षित रखा गया था फैसला

पिछले महीने अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी. अंतिम बहस पूरी होने के बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी गईं. अदालत ने दोनों पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का भी निर्देश दिया था.

जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई थी FIR

यह मामला जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई FIR से जुड़ा था. दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 15 जून 2023 को करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) का उल्लेख किया गया था.

अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “मैंने पहले दिन ही कहा था कि अगर कोई भी आरोप साबित होता है तो मैं फांसी लगा लूंगा. आज कोर्ट ने मुझे सम्मान के साथ बरी किया है. यह मेरे लिए खुशी का दिन है.”

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav3 August 2026 - 11:20 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘छात्र कम, पंचर लगाने वाले ज्यादा थे…’ जंतर-मंतर प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी के बयान से मचा नया विवाद

‘छात्र कम, पंचर लगाने वाले ज्यादा थे…’ जंतर-मंतर प्रदर्शन पर रमेश बिधूड़ी के बयान से मचा नया विवाद

3 August 2026 - 10:17 AM
Photo of दिल्ली-NCR में 8 अगस्त तक बारिश की संभावना, IMD ने 4 अगस्त के लिए जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR में 8 अगस्त तक बारिश की संभावना, IMD ने 4 अगस्त के लिए जारी किया येलो अलर्ट

3 August 2026 - 8:04 AM
Photo of ई-20 पर अरविंद केजरीवाल का डिजिटल टाउनहॉल, 7 लाख लोगों ने लाइव देखा

ई-20 पर अरविंद केजरीवाल का डिजिटल टाउनहॉल, 7 लाख लोगों ने लाइव देखा

2 August 2026 - 8:13 AM
Photo of दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

2 August 2026 - 7:28 AM
Photo of कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

1 August 2026 - 5:11 PM
Photo of जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

1 August 2026 - 4:12 PM
Photo of दिल्ली-NCR में मौसम का बदलेगा मिजाज, हल्की बारिश की संभावना

दिल्ली-NCR में मौसम का बदलेगा मिजाज, हल्की बारिश की संभावना

1 August 2026 - 7:51 AM
Photo of दिल्ली पुलिस के घायल जवानों पर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी बोले- ‘आप बीजेपी के हो क्या?’

दिल्ली पुलिस के घायल जवानों पर सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी बोले- ‘आप बीजेपी के हो क्या?’

31 July 2026 - 2:28 PM
Photo of संसद के बाहर विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, साधु बने पप्पू यादव ने मांगा चंदा, राहुल गांधी ने चढ़ाया चढ़ावा

संसद के बाहर विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, साधु बने पप्पू यादव ने मांगा चंदा, राहुल गांधी ने चढ़ाया चढ़ावा

31 July 2026 - 12:22 PM
Photo of दिल्ली में आज बरसेंगे बादल या निकलेगी धूप? जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

दिल्ली में आज बरसेंगे बादल या निकलेगी धूप? जानें मौसम विभाग का ताजा अपडेट

31 July 2026 - 7:41 AM
Back to top button