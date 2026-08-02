मौसमराष्ट्रीय

देशभर में मानसून का कहर, केरल में 6 की मौत, गुजरात में रेड अलर्ट, असम में अब भी बाढ़ का संकट

Ajay Yadav2 August 2026 - 3:04 PM
2 minutes read
Monsoon News :
देशभर में मानसून का कहर, केरल में 6 की मौत, गुजरात में रेड अलर्ट, असम में अब भी बाढ़ का संकट

Monsoon News : देश के कई राज्यों में मानसून अब आफत बनता नजर आ रहा है. केरल और गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. केरल में बारिश से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं. वहीं गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग (IMD) ने दोनों राज्यों के कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है.

लगातार हो रही बारिश के कारण केरल में हालात गंभीर बने हुए हैं. बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 6 लोगों की तलाश जारी है. प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्यभर में 65 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 1,400 से अधिक लोगों को ठहराया गया है.

सबरीमाला श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी

भारी बारिश को देखते हुए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और पथानामथिट्टा जिला प्रशासन ने 2 और 3 अगस्त को ‘निरापुथरी’ पर्व के दौरान सबरीमाला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की है. श्रद्धालुओं से मौसम की स्थिति देखकर यात्रा करने की अपील की गई है. पंपा नदी का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए केरल के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

गुजरात में भी लगातार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. IMD ने अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर, मोरबी और बोटाद में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने कई जिलों में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. NDRF और SDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं. सूरत और नवसारी समेत कई इलाकों से करीब 27 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

असम में बाढ़ का असर अभी भी जारी

असम में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है. प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.78 लाख रह गई है, जबकि बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. एएसडीएमए के अनुसार, पिछले 24 घंटे में किसी नई मौत की सूचना नहीं मिली है और मृतकों की कुल संख्या 82 बनी हुई है. फिलहाल 218 राहत शिविरों में 71,889 लोग रह रहे हैं और राहत वितरण केंद्रों के जरिए जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 August 2026 - 3:04 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of आज मनाया जा रहा फ्रेंडशिप डे, जानिए तारीख, महत्व और खास शुभकामना संदेश

आज मनाया जा रहा फ्रेंडशिप डे, जानिए तारीख, महत्व और खास शुभकामना संदेश

2 August 2026 - 11:36 AM
Photo of दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में पूरे हफ्ते सुहाना रहेगा मौसम, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

2 August 2026 - 7:28 AM
Photo of ई-20 के खिलाफ टाउनहॉल में बोले केजरीवाल, ‘‘देश को पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 का विकल्प दे सरकार

ई-20 के खिलाफ टाउनहॉल में बोले केजरीवाल, ‘‘देश को पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और ई-20 का विकल्प दे सरकार

1 August 2026 - 7:35 PM
Photo of वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और…

वंदे भारत की तारीफ पर घिरे सोनम वांगचुक ने दिया करारा जवाब, बोले- सही को सही कहेंगे और…

1 August 2026 - 5:57 PM
Photo of कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

कुलगाम में धर्म पूछकर दो लोगों की गोली मारकर हत्या, 10 दिनों के भीतर दूसरा आतंकी हमला, हिंदुओं को बना रहे निशाना

1 August 2026 - 5:11 PM
Photo of जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

जंतर मंतर माफी वीडियो पर कंगना रनौत का रिएक्शन, पीएम मोदी ने भी की माफी की अपील

1 August 2026 - 4:12 PM
Photo of पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी 17,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, बोले- आंध्र के विकास का नया रनवे तैयार

1 August 2026 - 3:03 PM
Photo of एंटी-पेपर लीक कानून में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 महीने में होगी कार्रवाई

एंटी-पेपर लीक कानून में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 3 महीने में होगी कार्रवाई

1 August 2026 - 2:54 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में तीसरी टारगेट किलिंग

जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, 10 दिन में तीसरी टारगेट किलिंग

1 August 2026 - 9:52 AM
Photo of ‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

‘मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं…’ PM मोदी का Gen-Z के नाम भावुक संदेश

1 August 2026 - 8:20 AM
Back to top button