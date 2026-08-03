Punjab

विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर भगवंत मान सरकार ने मुफ्त कैंसर उपचार और रोकथाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

Karan Panchal3 August 2026 - 2:53 PM
4 minutes read
Punjab Health
विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर भगवंत मान सरकार ने मुफ्त कैंसर उपचार और रोकथाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

Punjab Health : विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस के अवसर पर भगवंत मान सरकार ने एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण से फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ जंग न हारे क्योंकि वह उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (MMSY) के माध्यम से राज्य सरकार न केवल जीवन-रक्षक उपचार का खर्च उठा रही है, बल्कि बीमारी होने से पहले ही इसकी रोकथाम के लिए भी लगातार काम कर रही है।

आंकड़े बताते हैं कि यह प्रतिबद्धता अब लोगों के लिए वास्तविक सहारा बन रही है। अब तक योजना के तहत 708 फेफड़ा कैंसर रोगियों को पूरी तरह से कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है, जिसके लिए 3.43 करोड़ रुपये के क्लेम मंजूर किए जा चुके हैं। इससे सैकड़ों परिवारों को अस्पताल के खर्चों की चिंता से मुक्ति मिली है और वे अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर सके हैं।

इस अवसर पर पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डा. बलबीर सिंह ने कहा कि फेफड़ों का कैंसर दुनिया के सबसे घातक कैंसरों में से एक है, लेकिन यह ऐसी बीमारी भी है जिसमें परहेज और समय पर इलाज से परिणामों में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को इलाज के खर्च की चिंता किए बिना समय पर इलाज मिले। हमारी जिम्मेदारी केवल उपचार प्रदान कराने तक सीमित नहीं है। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग समय पर अस्पताल पहुंचें और किसी भी मरीज के लिए मानक स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आर्थिक तंगी कोई बाधा न बने।

तम्बाकू नियंत्रण के क्षेत्र में पंजाब की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य ने पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा, “विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) द्वारा भारत में सबसे कम तम्बाकू सेवन वाले राज्य के रूप में पंजाब को मिली मान्यता हमारी निरंतर जागरूकता अभियानों, प्रभावी तम्बाकू नियंत्रण उपायों और लोगों की सक्रिय भागीदारी की सफलता का प्रतीक है। यह उपलब्धि हमारे इस विश्वास को और मजबूत करती है कि फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ रोकथाम ही सबसे प्रभावी हथियार है। मैं हर नागरिक से अपील करता हूं कि वह तम्बाकू से दूर रहे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए और स्वस्थ, कैंसर-मुक्त पंजाब के निर्माण में अपना योगदान दे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फेफड़ा कैंसर आज भी विश्व स्तर पर कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है और तम्बाकू का सेवन इसका सबसे बड़ा कारक बना हुआ है। भारत में भी तम्बाकू की बढ़ती खपत और बीमारी की देर से पहचान के कारण इसका बोझ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे हालातों में रोकथाम, जागरूकता और समय पर जांच पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

पंजाब राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले 708 मरीजों में से 413 पुरुष हैं, जिनके उपचार पर 1,89,68,865 रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 295 महिलाओं को 1,53,19,215 रुपये की लागत वाला कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है।

उम्र के अनुसार विश्लेषण बताता है कि सबसे अधिक 286 लाभार्थी 61 से 75 वर्ष आयु वर्ग से संबंधित हैं, जिनके उपचार पर 1,34,56,310 रुपये खर्च किए गए। इसके बाद 46 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 247 मरीजों को 1,24,83,240 रुपये का उपचार प्रदान किया गया। योजना के तहत 31 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 100, 19 से 30 वर्ष आयु वर्ग के 9 और 13 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 2 किशोर मरीजों को भी सहायता मिली है, जो यह दर्शाते हैं कि फेफड़ा कैंसर विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को प्रभावित कर सकता है।

जिला-वार आंकड़ों के अनुसार बठिंडा में सबसे अधिक 179 मरीजों को 1,46,02,300 रुपये की लागत से उपचार मिला। इसके बाद संगरूर में 163 मरीजों के उपचार के लिए 56,62,600 रुपये और फरीदकोट में 149 मरीजों के उपचार के लिए 37,85,760 रुपये के क्लेम मंजूर किए गए। इसके अलावा अमृतसर (55 मरीज), जालंधर (42), पटियाला (20), एस.ए.एस. नगर (19), लुधियाना (11), फतेहगढ़ साहिब (1) और पठानकोट (1) के मरीजों ने भी इस योजना का लाभ लिया। इन जिलों में कुल 640 लाभार्थियों को 3,17,04,235 रुपये का उपचार प्रदान किया गया।

डा. बलबीर सिंह ने लोगों से अपील की कि वे हर प्रकार के तम्बाकू से दूर रहें, लगातार खांसी, सीने में दर्द, बिना किसी कारण वजन घटना और सांस लेने में तकलीफ जैसे चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें और ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। उन्होंने जोर देकर कहा कि समय पर बीमारी की पहचान होने से मरीज के बचने की संभावना और उपचार के परिणामों में काफी सुधार होता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि भगवंत मान सरकार कैंसर की स्क्रीनिंग को और मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण उपचार तक पहुंच का विस्तार करने और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “योजना के तहत मंजूर किया गया हर दावा एक ऐसे मरीज का प्रतिनिधित्व करता है जिसे जीवन का दूसरा मौका मिला है और ऐसे परिवार की भी, जिसे इलाज के भारी खर्च के बोझ से राहत मिली है।”

इसके अलावा, पंजाब सरकार स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने वाली समग्र पहुंचों को भी प्रोत्साहित कर रही है। वर्ष 2023 के दौरान ‘कैंसर नर्सिंग’ में प्रकाशित एक अध्ययन (PubMed) में पाया गया कि योग से संबंधित सांस लेने के व्यायाम फेफड़ा कैंसर की सर्जरी के बाद मरीजों में लक्षणों को कम करने और स्वास्थ्य की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक साबित होते हैं। पंजाब सरकार की ‘सीएम की योगशाला’ पहल का उद्देश्य नियमित योग और ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करके लोगों की शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बेहतर बनाना है।

ये भी पढ़ें- नवांशहर में जन्मी 27 सप्ताह की बच्ची ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत मिली 50 दिनों की विशेष एनआईसीयू देखभाल के बाद मौत को दी मात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 August 2026 - 2:53 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of नवांशहर में जन्मी 27 सप्ताह की बच्ची ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत मिली 50 दिनों की विशेष एनआईसीयू देखभाल के बाद मौत को दी मात

नवांशहर में जन्मी 27 सप्ताह की बच्ची ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत मिली 50 दिनों की विशेष एनआईसीयू देखभाल के बाद मौत को दी मात

3 August 2026 - 2:03 PM
Photo of शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग’ का शुभारंभ, 30 अगस्त से मैदान में उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार खिलाड़ी

शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग’ का शुभारंभ, 30 अगस्त से मैदान में उतरेंगे शुभमन गिल समेत कई स्टार खिलाड़ी

3 August 2026 - 1:56 PM
Photo of पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन! फीस बढ़ाने पर लगेगी लगाम, मान सरकार लाएगी नया बिल

पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन! फीस बढ़ाने पर लगेगी लगाम, मान सरकार लाएगी नया बिल

3 August 2026 - 1:44 PM
Photo of पंजाब में शिक्षा क्रांति की रफ्तार तेज, लुधियाना में खुले 2 नए आधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर

पंजाब में शिक्षा क्रांति की रफ्तार तेज, लुधियाना में खुले 2 नए आधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस से बदलेगी शिक्षा की तस्वीर

3 August 2026 - 12:48 PM
Photo of पंजाब में नशा मुक्ति के लिए 90 दिन का ‘कम्युनिटी ब्रिज मॉडल’, अस्पताल से घर तक जारी रहेगा इलाज

पंजाब में नशा मुक्ति के लिए 90 दिन का ‘कम्युनिटी ब्रिज मॉडल’, अस्पताल से घर तक जारी रहेगा इलाज

3 August 2026 - 10:53 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 194वां दिन: पंजाब पुलिस की 587 जगहों पर छापेमारी, 313 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 194वां दिन: पंजाब पुलिस की 587 जगहों पर छापेमारी, 313 गिरफ्तार

3 August 2026 - 9:35 AM
Photo of लुधियाना को दो नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की सौगात, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया उद्घाटन

लुधियाना को दो नए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की सौगात, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया उद्घाटन

3 August 2026 - 8:58 AM
Photo of पंजाब सरकार ने 35.5 लाख महिलाओं के खातों में वित्तीय सहायता राशि भेजी

पंजाब सरकार ने 35.5 लाख महिलाओं के खातों में वित्तीय सहायता राशि भेजी

2 August 2026 - 10:48 AM
Photo of पंजाब में GST राजस्व 20% बढ़ा, वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले- कर चोरी पर सख्त कार्रवाई का मिला नतीजा

पंजाब में GST राजस्व 20% बढ़ा, वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले- कर चोरी पर सख्त कार्रवाई का मिला नतीजा

2 August 2026 - 10:16 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 17 महीने: 3472 किलोग्राम हेरोइन बरामद, 75 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 17 महीने: 3472 किलोग्राम हेरोइन बरामद, 75 हजार से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार

2 August 2026 - 9:00 AM
Back to top button