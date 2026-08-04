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मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, पुलिस जीप से निकालकर दो लोगों को लाठी-डंडों से पीटा

Ajay Yadav4 August 2026 - 8:33 AM
2 minutes read
Meerut Viral Video :
मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा, पुलिस जीप से निकालकर दो लोगों को लाठी-डंडों से पीटा

Meerut Viral Video : मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बड़ी संख्या में कांवड़िए पुलिस की जीप से दो लोगों को बाहर निकालकर उनकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे. कुछ लोगों ने दावा किया कि पीटे गए लोग सादी वर्दी में पुलिसकर्मी थे. हालांकि मेरठ पुलिस ने इन दावों को गलत बताया है.

यह घटना मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-58) की बताई जा रही है. वायरल वीडियो में पुलिस की जीप के आसपास बड़ी भीड़ दिखाई देती है. इसी दौरान दो लोगों को जीप से बाहर खींच लिया जाता है और उनके साथ मारपीट शुरू हो जाती है. मौके पर मौजूद एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी भीड़ को रोकने की कोशिश करता नजर आता है. मारपीट के दौरान दोनों युवकों के कपड़े भी फटे हुए दिखाई देते हैं.

वीडियो में आगे एक युवक खुद को बचाने के लिए खेतों की ओर भागता है, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे दौड़ते हैं और वहां भी उसकी पिटाई करते दिखाई देते हैं. वीडियो में युवक फोन पर मदद मांगते हुए भी सुनाई देता है.

सोशल मीडिया पर क्या दावा किया गया?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि जिन लोगों की पिटाई हुई, वे सादी वर्दी में मौजूद पुलिसकर्मी थे. कुछ वीडियो में वाहन में आग लगाने जैसी बातें भी सुनाई देती हैं. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि यह घटना 2 और 3 अगस्त की रात की है. उनके अनुसार, एक कांवड़िया गंगाजल लेने जा रहा था, जबकि दूसरा हरिद्वार से जल लेकर लौट रहा था. इसी दौरान दोनों की मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जो हाथापाई में बदल गया.

सूचना मिलने पर दौराला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर चिकित्सीय परीक्षण कराया. बाद में समझौते के बाद दोनों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.

कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ

पुलिस के मुताबिक, किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत या तहरीर नहीं दी, इसलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट किए जाने का दावा सही नहीं है. प्रथम दृष्टया यह दो कांवड़ियों के बीच हुए विवाद का मामला है.

पुलिस का कहना है कि घटना के बाद क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है. कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो या संदेशों पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें और भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें.

ये भी पढ़ें- मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश के दौरान भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत, 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल

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Ajay Yadav4 August 2026 - 8:33 AM
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