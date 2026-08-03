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राशिद खान की घातक गेंदबाजी, 20 गेंदों में 5 विकेट लेकर दिलाई टीम को शानदार जीत

Karan Panchal3 August 2026 - 6:07 PM
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The Hundred 2026
राशिद खान की घातक गेंदबाजी, 20 गेंदों में 5 विकेट लेकर दिलाई टीम को शानदार जीत

The Hundred 2026 : द हंड्रेड टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने अपनी शानदार गेंदबाजी से मुकाबले का रुख बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में 5 विकेट झटककर अपनी टीम एमआई लंदन को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस मुकाबले में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के कप्तान एडन मार्करम की अर्धशतकीय पारी भी टीम को हार से नहीं बचा सकी।

31 गेंदों में 62 रन बनाए

मुकाबले में एमआई लंदन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंदों में 6 विकेट के नुकसान पर 183 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज विल जैक्स ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 62 रन बनाए। उनकी पारी में तीन चौके और छह छक्के शामिल रहे।

28 गेंदों पर 54 रन की पारी

इसके बाद निकोलस पूरन ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 28 गेंदों पर 54 रन की तेजतर्रार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके और चार छक्के लगाए। वहीं, सैम करन ने भी आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़ते हुए 11 गेंदों पर 23 रन बनाए।

गेंदबाजी आक्रमण पर बदला मैच

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान एडन मार्करम ने 26 गेंदों पर 50 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन राशिद खान के गेंदबाजी आक्रमण पर आते ही मैच पूरी तरह बदल गया।

20 गेंदों में 5 बल्लेबाजों को किया ढेर

राशिद खान ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए महज 20 गेंदों में 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने इस दौरान सिर्फ 17 रन खर्च किए और विपक्षी टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी।

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की टीम 100 गेंदों का पूरा खेल भी नहीं खेल सकी और 138 रन पर ही सिमट गई। एमआई लंदन ने यह मुकाबला 45 रन से अपने नाम किया। शानदार गेंदबाजी के लिए राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

बड़ी पारी नहीं खेल सका बल्लेबाज

एडन मार्करम के अलावा मैनचेस्टर सुपर जायंट्स का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका, जो टीम की हार की बड़ी वजह बनी। द हंड्रेड में दुनियाभर के कई दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।

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Karan Panchal3 August 2026 - 6:07 PM
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