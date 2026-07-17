Chhattisgarhक्राइम

बेमेतरा हत्याकांड : महिला की हत्या कर रेप किया, फिर टुकड़े-टुकड़े कर नदी में फेंका, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में कई खुलासे

Karan Panchal17 July 2026 - 7:27 PM
2 minutes read
Bemetara Murder Case
बेमेतरा हत्याकांड : महिला की हत्या कर रेप किया, फिर टुकड़े-टुकड़े कर नदी में फेंका, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच में कई खुलासे

Bemetara Murder Case : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के चंदनू थाना क्षेत्र में हुई 50 वर्षीय दुकलिहिन बाई बंजारे की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते महिला की हत्या की और महिला के शव के साथ रेप किया, उसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को टुकड़ों में बांटकर शिवनाथ नदी में फेंक दिया।

पुलिस ने आरोपी की पहचान 42 वर्षीय रामप्रसाद सोनवानी उर्फ बंगाली के रूप में की है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। आरोपी पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है।

घर से गायब हुई थी महिला

पुलिस के मुताबिक, दुकलिहिन बाई 7 जुलाई को अपने घर से लापता हो गई थीं। काफी तलाश के बाद जब उनका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने चंदनू थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।

इसके दो दिन बाद 9 जुलाई को महिला के बेटे गोवर्धन बंजारे को ग्राम तुमा के पास अमरैया नाला और शिवनाथ नदी किनारे पानी में संदिग्ध गठरियां दिखाई दीं। जांच करने पर उनमें महिला के शरीर के अलग-अलग हिस्से मिले। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि आरोपी रामप्रसाद सोनवानी 6 जुलाई की रात महिला के घर पहुंचा था। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जिसका महिला ने विरोध किया। पुलिस के मुताबिक विवाद हुआ और आरोपी ने फावड़े के डंडे से हमला कर महिला की हत्या कर दी।

पुलिस का दावा है कि इसके बाद आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए शव को काटकर अलग-अलग हिस्सों में बांटा और उन्हें नदी में फेंक दिया। आरोपी ने महिला के घर से 2500 रुपये भी लिए थे, जिसमें से 500 रुपये पुलिस ने बरामद किए हैं।

पुलिस ने ऐसे सुलझाया मामला

मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई स्तरों पर कार्रवाई की। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरे, नाव और सर्च लाइट की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया।

इसके अलावा डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम ने भी जांच में सहयोग किया। तकनीकी जानकारी और पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक रामप्रसाद सोनवानी पर गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने वारदात से जुड़ी जानकारी दी।

पहले भी हत्या के मामले में जा चुका है जेल

पुलिस के अनुसार, रामप्रसाद सोनवानी वर्ष 2017 में भी एक महिला की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य जरूरी सबूत बरामद किए हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने के बाद अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें- समुद्री डाकू कहे जाने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, फिर ब्राजील पर ठोका 25% टैरिफ, जानें आखिर माजरा क्या है

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 July 2026 - 7:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की शातिराना अंदाज में हत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

अवैध संबंधों में रोड़ा बने पति की शातिराना अंदाज में हत्या, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

15 July 2026 - 3:14 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एएसआई को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एएसआई को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

15 July 2026 - 9:29 AM
Photo of लाल किला कार बम धमाका: अदालत ने 11 पीड़ितों के शवों के अंतिम संस्कार की दी अनुमति, NIA से मांगी रिपोर्ट

लाल किला कार बम धमाका: अदालत ने 11 पीड़ितों के शवों के अंतिम संस्कार की दी अनुमति, NIA से मांगी रिपोर्ट

13 July 2026 - 5:43 PM
Photo of गौतमबुद्धनगर DM कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

गौतमबुद्धनगर DM कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

13 July 2026 - 3:23 PM
Photo of राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

13 July 2026 - 1:59 PM
Photo of राजस्थान में देर रात भीषण सड़क हादसा, डंपर से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौत

राजस्थान में देर रात भीषण सड़क हादसा, डंपर से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौत

13 July 2026 - 1:02 PM
Photo of मुंबई में 7 साल की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न, आरोपी वॉचमैन गिरफ्तार

मुंबई में 7 साल की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न, आरोपी वॉचमैन गिरफ्तार

13 July 2026 - 1:00 PM
Photo of पत्नी को घर ले जाने पहुंचा युवक, साले ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग, बचाने आई महिला की भी मौत

पत्नी को घर ले जाने पहुंचा युवक, साले ने पेट्रोल डालकर लगा दी आग, बचाने आई महिला की भी मौत

5 July 2026 - 3:01 PM
Photo of प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, रायपुर AIIMS में ली अंतिम सांस

प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, रायपुर AIIMS में ली अंतिम सांस

5 July 2026 - 9:01 AM
Photo of गाजियाबाद हत्याकांड: जन्मदिन के बहाने बुलाकर दोस्तों ने चाकू गोदकर की हत्या

गाजियाबाद हत्याकांड: जन्मदिन के बहाने बुलाकर दोस्तों ने चाकू गोदकर की हत्या

2 July 2026 - 3:20 PM
Back to top button