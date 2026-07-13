Uttar Pradeshक्राइमबड़ी ख़बरराज्य

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Shanti Kumari13 July 2026 - 1:59 PM
2 minutes read
Ram Mandir

Ram Mandir Donation Case : अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है. अदालत ने रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को नोटिस जारी करते हुए विशेष जांच दल (SIT) से मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी.

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने बताया गया कि एसआईटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है और सबूतों को सुरक्षित रखा जाएगा. इस पर कोर्ट ने ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी.

निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग

इस मामले में दायर याचिकाओं में कथित चढ़ावा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने, सीबीआई जांच कराने और वित्तीय लेनदेन का फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए.

याचिकाओं में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और अजय कुमार राय की ओर से दाखिल याचिकाएं भी शामिल हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि अवकाश के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.

वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही जरूरी

वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने अपनी याचिका में मांग की है कि राम मंदिर के दान से जुड़े दस्तावेजों और अन्य सबूतों को सुरक्षित रखा जाए तथा जांच प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही जरूरी है.

याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भी सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन किया गया और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.

चढ़ावे की गिनती कक्ष पर सवाल

उल्लेखनीय है कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच में चढ़ावे की गिनती कक्ष में गंभीर लापरवाही की ओर संकेत किया गया था. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में उनका नाम शामिल नहीं है.

ये भी पढ़ें – राजस्थान में देर रात भीषण सड़क हादसा, डंपर से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari13 July 2026 - 1:59 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरुग्राम में युवती की चाकू मारकर हत्या, आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला

गुरुग्राम में युवती की चाकू मारकर हत्या, आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला

13 July 2026 - 1:31 PM
Photo of राजस्थान में देर रात भीषण सड़क हादसा, डंपर से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौत

राजस्थान में देर रात भीषण सड़क हादसा, डंपर से टकराई स्कॉर्पियो, 5 युवकों की मौत

13 July 2026 - 1:02 PM
Photo of मुंबई में 7 साल की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न, आरोपी वॉचमैन गिरफ्तार

मुंबई में 7 साल की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न, आरोपी वॉचमैन गिरफ्तार

13 July 2026 - 1:00 PM
Photo of पंजाब में एस.आई.आर. अभियान को रफ्तार, दो दिवसीय शिविरों में 30 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा

पंजाब में एस.आई.आर. अभियान को रफ्तार, दो दिवसीय शिविरों में 30 लाख से अधिक गणना प्रपत्र जमा

13 July 2026 - 12:04 PM
Photo of कोचिंग विवाद मामले में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

कोचिंग विवाद मामले में खान सर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

13 July 2026 - 11:59 AM
Photo of पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने ससुराल के बाहर किए तीन बम धमाके

पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने ससुराल के बाहर किए तीन बम धमाके

13 July 2026 - 10:46 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 173वां दिन: पंजाब पुलिस की 1,074 जगहों पर छापेमारी, 911 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 173वां दिन: पंजाब पुलिस की 1,074 जगहों पर छापेमारी, 911 गिरफ्तार

13 July 2026 - 10:18 AM
Photo of कानपुर में खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, दो मासूम समेत तीन की मौत, कई घायल

कानपुर में खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, दो मासूम समेत तीन की मौत, कई घायल

13 July 2026 - 9:40 AM
Photo of गर्लफ्रेंड को फोन करने से नाराज प्रेमी ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार

गर्लफ्रेंड को फोन करने से नाराज प्रेमी ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन को मारी गोली, आरोपी गिरफ्तार

12 July 2026 - 2:21 PM
Photo of ‘हमें तलाक दे दिया’, अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, बोले- 22 जुलाई के बाद सपा में होगी बड़ी टूट

‘हमें तलाक दे दिया’, अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, बोले- 22 जुलाई के बाद सपा में होगी बड़ी टूट

12 July 2026 - 12:36 PM
Back to top button