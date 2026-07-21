Punjab

घर-घर गणना अभियान में रिकॉर्ड उपलब्धि, चुनाव टीमों की 100% डिजिटलीकरण पर मिली सराहना

Karan Panchal21 July 2026 - 12:01 PM
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Punjab Elections
घर-घर गणना अभियान में रिकॉर्ड उपलब्धि, चुनाव टीमों की 100% डिजिटलीकरण पर मिली सराहना

Punjab Elections : मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के चल रहे घर-घर गणना चरण के दौरान निर्धारित समय से पहले गणना फॉर्मों की 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिड़बा (ज़िला संगरूर) और निहाल सिंह वाला (ज़िला मोगा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव अमले को बधाई दी।

बीएलओज़ के सामूहिक प्रयासों की सराहना

ज़िला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओज़, एईआरओज़ और बीएलओज़ के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए मित्रा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी लगन और मिशन मोड में उनकी कार्य कुशलता को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी ज़िले निर्धारित समय के भीतर डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लेंगे।

शीघ्र से शीघ्र जमा करवाएं फॉर्म

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पंजाब के उन मतदाताओं से भी अपील की, जिन्होंने अभी तक अपने गणना फॉर्म अपने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओज़) को जमा नहीं करवाए हैं, कि वे शीघ्र से शीघ्र ये फॉर्म जमा करवाएं ताकि मसौदा मतदाता सूचियों में उनका नाम शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ये भी पढ़ें- पंजाब की महिलाओं को बड़ा तोहफा, मुफ्त बस यात्रा पर सरकार ने खर्च किए 298 करोड़ रुपये, महिलाओं की जेब पर बोझ कम

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Karan Panchal21 July 2026 - 12:01 PM
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