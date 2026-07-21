Delhi NCR

CJP प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगें, खामोश क्यों हैं?

Ajay Yadav21 July 2026 - 2:38 PM
2 minutes read
Rahul Gandhi :
CJP प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी बोले- पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगें, खामोश क्यों हैं?

Rahul Gandhi : CJP PROTEST के बीच राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली लगभग खत्म हो चुकी है. उनके मुताबिक, यह व्यवस्था दीमक की तरह पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है.

राहुल गांधी ने कहा कि छात्र जो सवाल उठा रहे हैं, वे पूरी तरह सही हैं, उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं और इसकी वजह क्या है. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए.

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को तुरंत रोका जाना चाहिए, उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग स्वीकार नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी के मुताबिक, छात्रों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करना उचित तरीका नहीं है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले भी कई बार इस मुद्दे को सरकार के सामने उठा चुकी है और लगातार अपनी बात रखती रही है. सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनके साथ न्याय करना चाहिए.

युवाओं के भविष्य को लेकर जताई चिंता

राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के सामने पहले से ही अवसरों की कमी है और अब प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी भरोसा कमजोर होता जा रहा है, उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए यही एक रास्ता बचा था, लेकिन अब वह भी प्रभावित हो चुका है, उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था पर गलत तरीके से असर डाला जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वे अपना छोटा कारोबार शुरू कर सकें, उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही छात्रों से मिलेंगे और उनकी बात सुनेंगे.

शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बताई

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटना चाहिए, उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज गृह मंत्रालय के तहत हुआ है, इसलिए गृह मंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि इस पूरे मामले की अंतिम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, उन्होंने दोहराया कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग बंद होना चाहिए और सरकार को युवाओं की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

ये भी पढ़ें – दून फिल्म स्कूल में भारत–ब्राज़ील फिल्म एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2026 का भव्य शुभारंभ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 July 2026 - 2:38 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया, सरकार से की बातचीत की अपील

अरविंद केजरीवाल ने छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया, सरकार से की बातचीत की अपील

21 July 2026 - 8:29 AM
Photo of कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के बीच कई इलाकों में इंटरनेट बंद, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च के बीच कई इलाकों में इंटरनेट बंद, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

20 July 2026 - 2:25 PM
Photo of इन पांच मेट्रो स्टेशनों पर अगले आदेश तक एंट्री और एग्जिट बंद, जानें वजह

इन पांच मेट्रो स्टेशनों पर अगले आदेश तक एंट्री और एग्जिट बंद, जानें वजह

20 July 2026 - 2:16 PM
Photo of मॉनसून सत्र शुरू होते ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर हंगामा, कार्यवाही स्थगित

मॉनसून सत्र शुरू होते ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर हंगामा, कार्यवाही स्थगित

20 July 2026 - 12:43 PM
Photo of दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों की RAF से झड़प, पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की

दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों की RAF से झड़प, पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की

20 July 2026 - 12:02 PM
Photo of दिल्ली में कई रूट डायवर्ट, कई मेट्रो स्टेशन बंद; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन जगहों पर जाने से बचें

दिल्ली में कई रूट डायवर्ट, कई मेट्रो स्टेशन बंद; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन जगहों पर जाने से बचें

20 July 2026 - 10:04 AM
Photo of आज से संसद का मॉनसून सत्र, कई अहम मुद्दों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने

आज से संसद का मॉनसून सत्र, कई अहम मुद्दों पर सरकार-विपक्ष आमने-सामने

20 July 2026 - 8:10 AM
Photo of बागी सांसदों को बुलाने पर सर्वदलीय बैठक से विपक्ष का वॉकआउट

बागी सांसदों को बुलाने पर सर्वदलीय बैठक से विपक्ष का वॉकआउट

19 July 2026 - 12:34 PM
Photo of सोनम वांगचुक की कैसी है अब सेहत? सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन

सोनम वांगचुक की कैसी है अब सेहत? सफदरजंग अस्पताल ने जारी किया नया हेल्थ बुलेटिन

19 July 2026 - 9:57 AM
Photo of दिल्ली-NCR में आज बरस सकते हैं बादल, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR में आज बरस सकते हैं बादल, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

19 July 2026 - 8:01 AM
Back to top button