यूपी में मौसम का कहर, कहीं लू तो कहीं आंधी-तूफान, 30 जिलों में अलर्ट

UP Weather : उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में सुबह तेज धूप निकली, जिससे गर्मी और उमस दोनों बढ़ गईं। अलीगढ़ में भीषण गर्मी के चलते 8वीं कक्षा तक के स्कूलों के समय में बदलाव करना पड़ा।

वहीं, हमीरपुर में बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। झांसी और ललितपुर में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और आसमान में काले बादल छा गए।

22 जिलों में लू (हीटवेव) की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के करीब 30 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही 22 जिलों में लू (हीटवेव) की चेतावनी भी दी गई है। कई इलाकों में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मानसून में करीब एक हफ्ते की देरी

इस बीच मानसून को लेकर भी अपडेट सामने आया है। मानसून पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सीमा के पास महराजगंज क्षेत्र में रुका हुआ है। आमतौर पर यह 20 जून तक राज्य में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसके 29 या 30 जून तक पहुंचने की संभावना है, यानी इसमें करीब एक हफ्ते की देरी हो रही है।

8 से 9 डिग्री तक आ सकती है गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, 29 जून तक लू का असर जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद बारिश शुरू होने की संभावना है। बारिश शुरू होने के साथ ही तापमान में 8 से 9 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। 30 जून के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी बारिश तेज होने की उम्मीद है।

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