Punjab

पंजाब सरकार की ओर से मानसून सीजन के लिए पूरी तैयारी- बरिंदर कुमार गोयल

Karan Panchal15 July 2026 - 2:10 PM
2 minutes read
Punjab Monsoon 2026
पंजाब सरकार की ओर से मानसून सीजन के लिए पूरी तैयारी: बरिंदर कुमार गोयल

Punjab Monsoon 2026 : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि राज्य में मानसून सीजन को लेकर सरकार द्वारा पूर्ण तैयारियां की गई हैं ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके।

मानसून सीजन के दौरान बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में लोगों की जान-माल, कृषि योग्य भूमि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली और सुरक्षा ढांचा तैयार किया है।

पूर्ण रूप से अमल में लाए गए प्रबंध

उन्होंने पौंग डैम में पानी के स्तर का जायजा लेते हुए बताया कि डैम में पानी का स्तर 1322 फीट है, जो पिछले साल इसी दिन 1328 फीट था। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में पानी के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है और राज्य में मानसून सीजन को लेकर प्रबंध पूर्ण रूप से अमल में लाए गए हैं।

ठोस बाढ़ रोकथाम प्रबंध शामिल

उन्होंने कहा कि उन्होंने दोआबे में दो दिनों में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत करने के अलावा मानसून सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में बाढ़ सुरक्षा और ड्रेनेज प्रबंधन संबंधी किए जा रहे कार्यों में ड्रेनों की सफाई, बोल्डर स्टोन (बड़े पत्थरों से) और हाइब्रिड सुरक्षा कार्य, बांधों को ऊंचा व मजबूत करना, फ्लड कंट्रोल गेटों की कार्यक्षमता और संवेदनशील स्थानों पर ठोस बाढ़ रोकथाम प्रबंध शामिल हैं।

सुरक्षा ढांचे की निरंतर निगरानी सुनिश्चित

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाए और नदियों, ड्रेनों, बांधों तथा बाढ़ सुरक्षा ढांचे की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि जहां भी कोई कमी नजर आए, वहां तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि मानसून के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लगभग 450 करोड़ रुपए किए गए खर्च

उन्होंने बताया कि बाढ़ सुरक्षा कार्यों में 101 बोल्डर स्टोन और हाइब्रिड सुरक्षा कार्य, 17 बांधों को ऊंचा करना, 22 बांध मजबूत करना, 188 ड्रेनों की सफाई और पांच बाढ़ कंट्रोल गेट संचालन कार्य शामिल हैं, जिन पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

फील्ड अधिकारियों को मानसून सीजन के दौरान सतर्क रहने का निर्देश देते हुए कैबिनेट मंत्री ने उन्हें बाढ़ वाली संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे चौकसी रखने और हर इमरजेंसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें- समय रैना समेत रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 3 लाख का जुर्माना लगाया, कहा- हमें गुमराह किया

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal15 July 2026 - 2:10 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 8,000 रुपए रिश्वत लेता पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 8,000 रुपए रिश्वत लेता पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

15 July 2026 - 1:10 PM
Photo of पंजाब की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 6 महीनों में 914 मरीज़ों को ₹4.15 करोड़ का कैशलेस स्ट्रोक उपचार प्रदान किया गया

पंजाब की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 6 महीनों में 914 मरीज़ों को ₹4.15 करोड़ का कैशलेस स्ट्रोक उपचार प्रदान किया गया

15 July 2026 - 12:26 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 175वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 897 स्थानों पर छापेमारी, 657 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 175वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 897 स्थानों पर छापेमारी, 657 गिरफ्तार

15 July 2026 - 11:47 AM
Photo of बागवानी को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए किसानों को बीज से बाजार तक पूरा सहयोग दिया जा रहा है: मोहिंदर भगत

बागवानी को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए किसानों को बीज से बाजार तक पूरा सहयोग दिया जा रहा है: मोहिंदर भगत

15 July 2026 - 11:43 AM
Photo of पंजाब के टेक्सटाइल क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद, उद्यमियों को निवेश करना चाहिए, सरकार पूरा समर्थन देगी- सीएम मान

पंजाब के टेक्सटाइल क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद, उद्यमियों को निवेश करना चाहिए, सरकार पूरा समर्थन देगी- सीएम मान

15 July 2026 - 11:27 AM
Photo of वित्त मंत्री चीमा ने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए की बैठकें

वित्त मंत्री चीमा ने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए की बैठकें

15 July 2026 - 10:54 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एएसआई को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एएसआई को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

15 July 2026 - 9:29 AM
Photo of पंजाब के टेक्सटाइल क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद; उद्यमियों को निवेश करना चाहिए, सरकार पूरा समर्थन देगी: सीएम मान

पंजाब के टेक्सटाइल क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद; उद्यमियों को निवेश करना चाहिए, सरकार पूरा समर्थन देगी: सीएम मान

15 July 2026 - 8:07 AM
Photo of ‘सांझ राहत केंद्र’ महिलाओं की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस का सशक्त कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल बनकर उभरे

‘सांझ राहत केंद्र’ महिलाओं की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस का सशक्त कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल बनकर उभरे

14 July 2026 - 4:23 PM
Photo of श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर पंजाब में लगेंगे 1.50 करोड़ पौधे, हर जिले में होगा वृक्षारोपण अभियान

श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर पंजाब में लगेंगे 1.50 करोड़ पौधे, हर जिले में होगा वृक्षारोपण अभियान

14 July 2026 - 3:01 PM
Back to top button