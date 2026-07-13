Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को बरकरार रखा गया था. शीर्ष अदालत ने सभी अपीलों को स्वीकार करते हुए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण) के पास वापस भेज दिया है.

Supreme Court sets aside Gauhati High Court order that upheld declarations of 27 appellants as foreigners.



Supreme Court allows appeals of 27 appellants and remands the cases to the concerned Foreigners Tribunals for fresh adjudication. Supreme Court makes it clear the Bench… — ANI (@ANI) July 13, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि उसने अपीलकर्ताओं के भारतीय नागरिक होने के दावे की मेरिट या सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है. अदालत ने कहा कि इस संबंध में फैसला संबंधित ट्रिब्यूनल ही करेगा.

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या उसे विदेशी घोषित करने का निर्णय निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही किया जाना चाहिए. इसी आधार पर मामले की दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया गया है.

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