Vikram-1 Private Space Sector : भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक बड़े बदलाव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। Vikram-1 मिशन सफल होता है, तो स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) का Vikram-1 रॉकेट भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर (Private Space Sector) के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा।
18 जुलाई को श्रीहरिकोटा से सुबह 12:08 बजे लॉन्च किया गया। यह रॉकेट पहली बार किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट के रूप में पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचेगा। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं है, बल्कि भारत में निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए अवसरों की शुरुआत माना जा रहा है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक
Vikram-1 का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। यह करीब 23 मीटर ऊंचा और 1.7 मीटर चौड़ा तीन चरणों वाला रॉकेट है। इस रॉकेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लगभग 300 किलोग्राम तक के उपग्रहों और अन्य पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सके। यह भारत का पहला ऐसा ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे किसी निजी कंपनी ने तैयार किया है।
क्यों खास है Vikram-1 का मिशन
अब तक भारत में बड़े रॉकेट बनाने और उन्हें अंतरिक्ष में भेजने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ISRO के पास रही है। लेकिन Vikram-1 की सफलता के साथ निजी कंपनियां भी भारत के अंतरिक्ष अभियान में बड़ी भूमिका निभाने लगेंगी। अगर यह मिशन सफल होता है, तो स्काईरूट एयरोस्पेस भारत की पहली निजी कंपनी बन जाएगी जिसने ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया होगा।
इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां निजी कंपनियां खुद के रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में सफल हुई हैं।
पूर्व ISRO वैज्ञानिक ने की थी शुरुआत
स्काईरूट एयरोस्पेस की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसकी स्थापना पूर्व ISRO वैज्ञानिक पवन चंदना और नागा भरत डाका ने की थी। साल 2022 में कंपनी ने Vikram-S नाम का सब-ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। इस मिशन का नाम ‘प्रारंभ’ रखा गया था। इसके साथ ही स्काईरूट भारत की पहली निजी कंपनी बनी जिसने अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। अब Vikram-1 मिशन उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसका लक्ष्य सीधे पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचना है।
ऑर्बिट तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है?
किसी रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाना बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें रॉकेट के अलग-अलग चरणों का सही समय पर काम करना, इंजन का सफल संचालन, स्टेज सेपरेशन, सटीक दिशा और गति बनाए रखना जैसी कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।
ऑर्बिट में पहुंचने के लिए रॉकेट को करीब 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करनी होती है। यही वजह है कि ऑर्बिटल लॉन्च को दुनिया की सबसे कठिन इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है।
Vikram-1 बनाने वाली कंपनी Skyroot कौन है?
स्काईरूट एयरोस्पेस हैदराबाद की एक स्पेस टेक कंपनी है। कंपनी ने अब तक 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश जुटाया है और इसकी अनुमानित वैल्यू करीब 1.1 बिलियन डॉलर बताई जाती है।
कंपनी ने हैदराबाद में आधुनिक रॉकेट निर्माण सुविधाएं विकसित की हैं और भविष्य में बड़े लॉन्च व्हीकल, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले रॉकेट और मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए तकनीक तैयार करने का लक्ष्य रखा है।
ISRO ने कैसे मदद की?
स्काईरूट के मुताबिक, ISRO ने कंपनी को कई स्तरों पर सहयोग दिया है। इसमें टेस्टिंग सुविधाएं, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सहायता शामिल है। ISRO के वर्षों में तैयार किए गए सप्लायर नेटवर्क से भी निजी कंपनियों को फायदा मिला है। यह मिशन भारत में सरकारी संस्था और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग का उदाहरण माना जा रहा है।
Vikram-1 अपने साथ क्या ले जाएगा?
इस मिशन में भारत और दूसरे देशों के छोटे उपग्रह, व्यावसायिक पेलोड और कुछ प्रयोगात्मक उपकरण भेजे जाएंगे। अगर यह मिशन सफल रहता है, तो स्काईरूट भविष्य में नियमित कमर्शियल लॉन्च सेवाएं शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
जानें क्यों महत्वपूर्ण है यह मिशन?
भारत ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। Vikram-1 की सफलता से देश के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को नई पहचान मिल सकती है। इससे छोटे उपग्रह लॉन्च बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ सकती है, विदेशी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो सकती हैं और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश व रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
Vikram-1 सिर्फ एक रॉकेट नहीं, बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग की नई शुरुआत का प्रतीक है। इसकी सफलता यह साबित करेगी कि भारतीय निजी कंपनियां भी दुनिया की सबसे कठिन अंतरिक्ष तकनीकों को विकसित कर सकती हैं और वैश्विक स्पेस मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना सकती हैं।
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