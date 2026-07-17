Sonam Wangchuk Protest : पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. शुक्रवार (17 जुलाई) को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा उनसे मिलने दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचे. मुलाकात के बाद खेड़ा ने वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई और केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक विरोध को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.

सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि सभी लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझ रही है और ऐसी स्थिति में विरोध के तरीकों पर विचार करने की जरूरत है. खेड़ा ने कहा कि सरकार के खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालकर विरोध करने से कोई परिणाम नहीं मिलेगा.

कांग्रेस ने भी की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

पवन खेड़ा के जंतर-मंतर पहुंचने से पहले कांग्रेस ने भी कहा था कि वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का समर्थन करती है. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार में जवाबदेही की कमी के कारण परीक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी साझा की थी.

कई विपक्षी नेताओं ने की वांगचुक से मुलाकात

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में इससे पहले आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के नेता भी जंतर-मंतर पहुंच चुके हैं. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक से मुलाकात की थी और उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाने की मांग भी की थी. वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और रुचि वीरा भी उनसे मिलने पहुंची थीं. शिवसेना प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने भी वांगचुक से मुलाकात की थी.

राज ठाकरे ने भी किया समर्थन

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने भी सोनम वांगचुक की मांगों का समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सिर्फ NEET परीक्षा में ही नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं में जरूरी है. राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की.

लगातार गिर रहा वांगचुक का स्वास्थ्य

सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. उनकी तबीयत लगातार खराब होने की बात सामने आ रही है. इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को निर्देश दिया है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए.

ये भी पढ़ें- शादी की बारात के लिए बुक कर सकते हैं पूरी ट्रेन या कोच, जानिए रेलवे की FTR सेवा का पूरा तरीका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप