मनोरंजन

‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

Karan Panchal6 June 2026 - 1:12 PM
2 minutes read
Janhvi Kapoor Look Controversy
‘पेड्डी’ में जाह्नवी का लुक बना बहस का मुद्दा, कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल

Janhvi Kapoor Look Controversy : राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म पेड्डी रिलीज के बाद जहां बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में है, वहीं फिल्म में जाह्नवी कपूर के लुक और उनके किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने फिल्म में अभिनेत्री की प्रस्तुति और कॉस्ट्यूम्स पर सवाल उठाए हैं।

कपड़ों को लेकर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कुछ दर्शकों का कहना है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म में जाह्नवी का ग्लैमरस लुक और कुछ परिधान कहानी के माहौल से मेल नहीं खाते। फिल्म में जाह्नवी को गांव की एक लड़की के रूप मे दिखाया गया है ऐसे मे दर्शक सवाल उठा रहे हैं की कौन सी गांव की लड़की ऐसे परिधान पहनती है कई यूजर्स ने इसे “अनावश्यक ग्लैमर” बताते हुए आलोचना की है।

किरदार की प्रस्तुति पर भी नाराजगी

ट्रोलिंग केवल कपड़ों तक सीमित नहीं रही। दर्शकों के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि फिल्म में जाह्नवी के किरदार को पर्याप्त गहराई नहीं दी गई और उसे केवल आकर्षण का केंद्र बनाकर पेश किया गया है और उनके किरदार को सेक्शुअलाइज करने की कोशिश की गई है।

जिम के कपड़ों मे शूट करने से करती हैं मना

जाह्नवी कपूर अक्सर गलत ऐंगल से शूट करने पर विरोध जताती रहती हैं। उन्होनें पैपाराजी को जिम के बाहर आकर गलत ऐंगल से शूट करने से भी कई बार मना किया है। जाह्नवी कहती हैं कि वो गलत ऐंगल से या शरीर से किसी विशेष भाग पर ज़ूम करके दिखाने से असहज महसूस करती हैं।

राज शमानी के शो में कही ये बात

कुछ वक्त पहले जाह्नवी कपूर राज शमानी के पॉडकास्ट में भी आई थीं, जहां उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें फिल्मों में ज्यादा बोल्ड दिखाए जाने वाले सीन्स से तकलीफ है। जाह्नवी का कहना था- मेरा मानना है कि हर स्टेज पर ये पूछना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या चीज की सहमति दी थी?

सोशल मीडिया पर जारी है बहस

फिल्म को लेकर दर्शकों की राय बटी हुई है। जहां कुछ लोग जाह्नवी के लुक और अभिनय की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स उनके किरदार और कॉस्ट्यूम डिजाइन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पेड्डी की कहानी के साथ-साथ यह विवाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

ये भी पढ़ें- लोनधारकों के लिए बड़ी खबर, RBI ने Repo Rate में नहीं किया कोई बदलाव, महंगाई बढ़ने की जताई आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 June 2026 - 1:12 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बॉबी देओल की नई फिल्म ‘बंदर’ पर आया बहन ईशा का रिएक्शन, कह दी यह बड़ी बात

बॉबी देओल की नई फिल्म ‘बंदर’ पर आया बहन ईशा का रिएक्शन, कह दी यह बड़ी बात

5 June 2026 - 6:09 PM
Photo of संभावना सेठ बनीं मां, बेटे-बेटी को दिया जन्म, 10 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

संभावना सेठ बनीं मां, बेटे-बेटी को दिया जन्म, 10 साल बाद घर में गूंजी किलकारी

4 June 2026 - 7:45 PM
Photo of सुष्मिता सेन ने बताया शादी न करने का कारण, आजादी को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, जानें क्यों

सुष्मिता सेन ने बताया शादी न करने का कारण, आजादी को बताया सबसे बड़ी प्राथमिकता, जानें क्यों

2 June 2026 - 7:52 PM
Photo of मैं अमीर पार्टनर नहीं चाहती, जिससे प्यार करुंगी उसे सब कुछ देने को तैयार- तान्या मित्तल

मैं अमीर पार्टनर नहीं चाहती, जिससे प्यार करुंगी उसे सब कुछ देने को तैयार- तान्या मित्तल

31 May 2026 - 3:42 PM
Photo of Poonam Pandey मांग रहीं काम, कहा- बेहतर बनने की कोशिश में रातें रोई, जज न करें और गाली न दें

Poonam Pandey मांग रहीं काम, कहा- बेहतर बनने की कोशिश में रातें रोई, जज न करें और गाली न दें

30 May 2026 - 3:55 PM
Photo of अक्षरा सिंह के गाने पर मां नीलिमा सिंह हुईं भावुक, अक्षय कुमार संग बॉलीवुड में किया डेब्यू

अक्षरा सिंह के गाने पर मां नीलिमा सिंह हुईं भावुक, अक्षय कुमार संग बॉलीवुड में किया डेब्यू

29 May 2026 - 2:52 PM
Photo of शादी के 10 साल बाद दिव्यांका-विवेक के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बच्चों से दोगुनी हुई खुशी

शादी के 10 साल बाद दिव्यांका-विवेक के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बच्चों से दोगुनी हुई खुशी

26 May 2026 - 3:08 PM
Photo of ‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना रिलीज, अक्षरा सिंह संग अक्षय कुमार ने लगाए भोजपुरी तड़के

‘वेलकम टू द जंगल’ का नया गाना रिलीज, अक्षरा सिंह संग अक्षय कुमार ने लगाए भोजपुरी तड़के

25 May 2026 - 2:03 PM
Photo of वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

वरुण धवन की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन सी फिल्में फेल हुईं? हुआ करोड़ों का नुकसान

22 May 2026 - 3:38 PM
Photo of जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

जान्हवी कपूर की फिल्म ‘पेड्डी’ में दिलचस्प कास्टिंग ट्विस्ट, पहले खुशी कपूर को मिला था ऑफर

18 May 2026 - 3:37 PM
Back to top button