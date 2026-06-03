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‘रॉयल राजपूत’ निकला दानिश, इंस्टाग्राम की इस ‘लव स्टोरी’ के पीछे का खौफनाक सच जानकर कांप उठेंगे आप!

Karan Panchal3 June 2026 - 4:47 PM
2 minutes read
Uttarakhand News
'रॉयल राजपूत' निकला दानिश, इंस्टाग्राम की इस 'लव स्टोरी' के पीछे का खौफनाक सच जानकर कांप उठेंगे आप!

Uttarakhand News : उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र से मुस्लिम लड़के ने पहचान छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाने, दुष्कर्म करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से की दोस्ती

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विकासनगर निवासी 23 वर्षीय आरोपी दानिश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी धार्मिक पहचान छिपाई थी। उसने खुद को ‘रॉयल राजपूत’ (हिंदू) बताकर पीड़िता से संपर्क साधा और दोस्ती कर ली। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। आरोप है कि दानिश ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और पिछले लगभग दो वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने पीड़िता के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए।

पहचान उजागर होने पर बनाया धर्मांतरण का दबाव

मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की के परिजनों को युवक की गतिविधियों पर संदेह हुआ। जब पीड़िता अपने परिवार के साथ आरोपी के घर पहुंची, तो उसकी असली धार्मिक पहचान सामने आई। इसके बाद जब पीड़िता ने इस धोखे का विरोध किया, तो दानिश ने अपनी गलती मानने के बजाय उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया।

तस्वीरें वायरल करने और जान से मारने की धमकी

पीड़िता का आरोप है कि जब उसने धर्म बदलने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी ने उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार सोमवार (1 जून) को सहसपुर कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) देहरादून समेत उच्चाधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कीं। सहसपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी दानिश को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मंगलवार (2 जून) को विकासनगर न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में सुद्धोवाला जिला कारागार भेज दिया है।

साक्ष्यों की जांच और सामाजिक प्रतिक्रिया

सहसपुर थाना पुलिस के मुताबिक, आरोपी को जेल भेजने के बाद भी मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस दोनों के बीच की सोशल मीडिया चैट, कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल साक्ष्यों को खंगाल रही है।

दूसरी ओर, इस घटना को लेकर स्थानीय संगठनों में भारी रोष है। रूद्र सेना के अध्यक्ष राकेश तोमर ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पछवादून क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने हाल ही में त्यूणी और चकराता में आए ऐसे ही मामलों का हवाला देते हुए कहा कि सोची-समझी रणनीति के तहत अन्य धर्मों की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ उनका संगठन आवाज उठाता रहेगा।

ये भी पढ़ें- विजिलेंस इन एक्शन मोड, 18,000 रुपये रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार

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Karan Panchal3 June 2026 - 4:47 PM
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