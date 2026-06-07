Political Controversy : प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा द्वारा राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

रामचंद्र गुहा ने एक हालिया इंटरव्यू में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की उपयुक्तता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है, उन्होंने यह भी कहा था कि विदेश नीति और वैश्विक संकटों को संभालने में आवश्यक दक्षता को लेकर भी प्रश्न खड़े होते हैं.

गुहा ने आगे यह टिप्पणी भी की थी कि राहुल गांधी की राजनीतिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत छवि के अलावा, उन्हें प्रधानमंत्री पद के योग्य बनाने वाले ठोस अनुभवों पर चर्चा होनी चाहिए.

थरूर ने ओबामा–मोदी का उदाहरण दिया

इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी बात रखी, शशि थरूर ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व के लिए पहले से कार्यकारी अनुभव या विदेश नीति का विस्तृत अनुभव होना अनिवार्य शर्त नहीं होती.

राहुल गांधी के अनुभव पर थरूर का तर्क

शशि थरूर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रमुख पदों पर सक्रिय हैं और उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवाद का अनुभव भी रहा है, उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी सरकार का नेतृत्व अकेले व्यक्ति के भरोसे नहीं चलता, बल्कि पूरी टीम और सलाहकारों के सहयोग से निर्णय लिए जाते हैं.

अपने बयान के अंत में थरूर ने इस पूरे विवाद को अनावश्यक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया मुद्दा बताते हुए इसे यहीं समाप्त करने की बात कही.

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