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बांकीपुर उपचुनाव: नामांकन के बाद गिरफ्तार हुईं वीणा मानवी को कोर्ट से मिली जमानत

Shanti Kumari13 July 2026 - 7:06 PM
2 minutes read
Veena Manvi

Veena Manvi Bail : जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव की पार्टी की बांकीपुर उपचुनाव प्रत्याशी वीणा मानवी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सोमवार (13 जुलाई, 2026) को बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद पुलिस ने उन्हें समाहरणालय परिसर से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कोर्ट ने वर्ष 2009 के दर्ज एक मामले में उन्हें जमानत दे दी।

गिरफ्तारी की वजह पर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं

फिलहाल पुलिस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वीणा मानवी को किस मामले में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच ले जाया गया और इसके बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें बेल मिल गई।

वीडियो जारी कर जताया विरोध

मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय वीणा मानवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनका दावा था कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई थी और जांच के बाद ही उनका नामांकन स्वीकार किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया गया है। उनके अनुसार उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और यह कार्रवाई उन्हें चुनावी मैदान से कमजोर करने की कोशिश है।

बीजेपी पर लगाए राजनीतिक साजिश के आरोप

वीणा मानवी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी यह दिखाती है कि विरोधी दल उनसे राजनीतिक रूप से चिंतित हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यह मामला एक पुराने संपत्ति विवाद से जुड़ा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज एक प्रॉपर्टी विवाद के मामले में उनका नाम अन्य लोगों के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने इस मामले में माला सिन्हा का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वे भाजपा से जुड़ी हुई हैं और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उनकी भूमिका हो सकती है।

जमानत मिलने के बाद चुनाव प्रचार का रास्ता साफ

अदालत से जमानत मिलने के बाद वीणा मानवी के लिए चुनाव प्रचार जारी रखने का रास्ता खुल गया है। अब वे बांकीपुर उपचुनाव में अपने पक्ष में जनसंपर्क और प्रचार अभियान चला सकेंगी। हालांकि चुनावी मुकाबले का अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही सामने आएगा। नामांकन के अंतिम दिन हुई इस कार्रवाई ने बांकीपुर के चुनावी माहौल को जरूर गर्मा दिया।

ये भी पढ़ें – लाल किला कार बम धमाका: अदालत ने 11 पीड़ितों के शवों के अंतिम संस्कार की दी अनुमति, NIA से मांगी रिपोर्ट

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Shanti Kumari13 July 2026 - 7:06 PM
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