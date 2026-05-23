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बिहार को तकनीकी दिशा देने की तैयारी, जल्द आएगी AI पॉलिसी: सीएम सम्राट चौधरी

Shanti Kumari23 May 2026 - 2:37 PM
1 minute read
Samrat Chaudhry

Bihar News : बिहार सरकार राज्य को तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे शासन-प्रशासन को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित ‘बिहार AI समिट-2026’ का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई तकनीक के उपयोग से सभी सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में तेजी और पारदर्शिता आएगी। इससे आम लोगों की समस्याओं का समाधान भी पहले से अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि बिहार अब डिजिटल और तकनीकी विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में राज्य देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा।

शिक्षा, रोजगार और उद्योग पर बड़ा फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार शिक्षा, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में तकनीक को आधार बनाकर बड़े बदलाव की योजना पर काम कर रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को फाइनेंशियल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर तक डिजिटल समाधान को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और समय पर सेवाएं मिल सकें। यदि किसी आवेदन पर तय समय में कार्रवाई नहीं होती, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

विकास परियोजनाओं का विस्तार

रोजगार और बुनियादी ढांचे को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नए मॉडल स्कूल, डिजिटल लाइब्रेरी और रीडिंग जोन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही गंगा नदी पर 125 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे और बिजली उत्पादन क्षमता को 20 हजार मेगावाट तक बढ़ाने की दिशा में भी काम चल रहा है।

सरकार का लक्ष्य है कि तकनीक और विकास के संतुलन से बिहार को एक मजबूत और आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित किया जाए।

ये भी पढ़ें – गर्मी से राहत के लिए सीएम मान का बड़ा फैसला, सुबह 7:30 बजे से खुलेंगे दफ्तर और स्कूल-कॉलेज

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Shanti Kumari23 May 2026 - 2:37 PM
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