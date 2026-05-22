UP Power Crisis : उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. राजधानी लखनऊ में बिजली कटौती से परेशान लोगों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया. इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

वहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार को घेरा और कहा कि मौजूदा शासन में लोगों को बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बिजली आपूर्ति की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा.

बिजली व्यवस्था पर अखिलेश यादव का तंज

अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में बिजली व्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए लिखा कि नए पावर प्लांट लगाने जैसी योजनाओं पर अपेक्षित काम नहीं हुआ है, उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बिजली को लेकर स्थिति ऐसी बन गई है कि मांग और दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सप्लाई में कोई खास सुधार नहीं दिखता. उन्होंने लखनऊ में हुए प्रदर्शन का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए.

बिजली के नये प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, न ही आपकी तंग सोच में। मुँह से ये कह ही देते ‘3×660 SUPERCRITICAL THERMAL POWER PLANT’ तो गर्मी में झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती।



भाजपा के कुराज में उप्र में बिजली की सिर्फ़ ‘माँग’ बढ़ रही है या ‘दाम’ बढ़… pic.twitter.com/iQD5HMSmwO — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 22, 2026

मायावती ने बिजली कटौती पर जताई चिंता

इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी प्रदेश में बिजली कटौती और आपूर्ति की स्थिति को लेकर चिंता जताई है, उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी के मौसम में बिजली की कमी और बार-बार होने वाली कटौती से आम जनता, खासकर गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और छोटे व्यापारी गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली की कम अपूर्ति व कटौती आदि की आम शिकायतों व उसको लेकर विशेषकर ग़रीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारियों व अन्य करोड़ों मेहनतकश लोगों का जीवन अति-कष्टदायी बना हुआ है तथा इसको लेकर लोग विभिन्न रूपों में… — Mayawati (@Mayawati) May 22, 2026

जनहित में कदम की अपील

मायावती ने सरकार से अपील की कि वह बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर तुरंत ध्यान दे और जनहित में आवश्यक कदम उठाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए नए पावर प्लांट जैसी योजनाओं पर भी गंभीरता से काम किया जाना चाहिए, ताकि राज्य में आपूर्ति की स्थिति में सुधार हो सके.

ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप