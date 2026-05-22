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दिल्ली-नोएडा में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव का अलर्ट जारी

Karan Panchal22 May 2026 - 2:09 PM
2 minutes read
Delhi Noida Heat Wave
दिल्ली-नोएडा में भीषण गर्मी का कहर, हीटवेव का अलर्ट जारी

Delhi Noida Heat Wave : दिल्ली-एनसीआर में चल रही तेज गर्मी ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। दिन के साथ-साथ रात में भी उमस और गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार, अगले छह दिनों तक एनसीआर में हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा।

नींद और आराम दोनों में परेशानी

अधिकतम तापमान लगातार लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। रात में तापमान कम न होने के कारण लोगों को नींद और आराम दोनों में परेशानी हो रही है।

22 मई को भी गर्मी से राहत नहीं

आईएमडी के अनुसार, 21 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन दोपहर और शाम को तेज सतही हवाओं के साथ हीट वेव की संभावना है, जबकि रात को भी ‘वार्म नाइट’ की स्थिति बनी रहेगी। 22 मई को भी गर्मी में कोई खास राहत नहीं मिलने की संभावना है, जिसमें अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आस-पास रह सकता है।

45 डिग्री तापमान रहने का अनुमान

23 और 24 मई को भी तापमान 45 डिग्री के आसपास और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहने की उम्मीद है। दोपहर और शाम के समय तेज हवाओं के साथ हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 25 और 26 मई को भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है।

विशेष चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को अतिरिक्त बेड तैयार रखने, हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग वार्ड और विशेष चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

धूप में सिर ढककर रखने की अपील

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। इसके साथ ही पर्याप्त पानी पीने, हल्के और ढीले कपड़े पहनने, और धूप में निकलते समय सिर ढककर रखने की अपील की गई है।

दिन-रात में सता रही गर्मी, शाम को भी राहत नहीं

मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले कई दिनों तक एनसीआर में गर्मी से कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिन और रात दोनों समय बढ़ती गर्मी से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और हालात आने वाले दिनों में और गंभीर हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें- दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को बड़ी राहत, तीन दिन की मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली दंगों से जुडे़ हैं तार

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Karan Panchal22 May 2026 - 2:09 PM
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