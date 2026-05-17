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अप्रैल 2026 में Two-Wheelers बिक्री में 24% की बढ़ोतरी, Hero Splendor फिर नंबर-1, लिस्ट देखें

Karan Panchal17 May 2026 - 5:18 PM
2 minutes read
Two-Wheeler Sales
अप्रैल 2026 में Two-Wheelers बिक्री में 24% की बढ़ोतरी, Hero Splendor फिर नंबर-1, लिस्ट देखें

Two-Wheeler Sales : भारत में हर महीने लाखों की संख्या में टू-व्हीलर्स की बिक्री होती है, जिसमें बाइक और स्कूटर दोनों शामिल होते हैं। अप्रैल 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इस सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। इस महीने कुल 12,54,455 यूनिट्स टू-व्हीलर्स की बिक्री दर्ज की गई, जो अप्रैल 2025 के 10,05,338 यूनिट्स की तुलना में करीब 24% ज्यादा है।

इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर ने खींचा, जिसने बिक्री चार्ट में पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा कई अन्य बाइक्स और स्कूटर्स की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स (अप्रैल 2026)

  1. Hero Splendor
    हीरो स्प्लेंडर ने एक बार फिर बाज़ार में दबदबा बनाया। अप्रैल 2026 में इसकी 3,09,131 यूनिट्स बिकीं, जो सालाना आधार पर 56% की बढ़त दर्शाती हैं। इसकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 24% रही।
  2. Honda Activa
    दूसरे स्थान पर Honda Activa रही, जिसकी 2,20,774 यूनिट्स बिकीं। इसमें सालाना आधार पर 13% की वृद्धि दर्ज हुई और कुल बिक्री में 17% योगदान रहा।
  3. Honda Shine
    Honda Shine ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसकी 1,82,874 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 8% अधिक हैं।
  4. Bajaj Pulsar
    Bajaj Pulsar की 1,31,031 यूनिट्स बिकीं, जिसमें 5% की वृद्धि देखी गई।
  5. TVS Jupiter
    TVS Jupiter ने 1,17,383 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो 14% की बढ़ोतरी है।
  6. Hero HF Deluxe
    इस मॉडल की 91,977 यूनिट्स बिकीं, जिसमें सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए 120% की सालाना बढ़त देखी गई।
  7. Suzuki Access
    Suzuki Access की 70,339 यूनिट्स बिकीं और इसका बाजार में लगभग 5% हिस्सा रहा।
  8. TVS Apache
    TVS Apache की 49,390 यूनिट्स बिकीं, जिसमें 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
  9. TVS XL100
    इसकी 42,246 यूनिट्स बिकीं और कुल बिक्री में 3% हिस्सेदारी रही।
  10. Honda CB Unicorn
    Honda CB Unicorn की 39,310 यूनिट्स बिकीं, जिसमें सालाना आधार पर 51% की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई।

अप्रैल 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय टू-व्हीलर बाजार लगातार मजबूत हो रहा है और एंट्री-लेवल से लेकर कम्यूटर सेगमेंट तक मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।

ये भी पढ़ें- IPL 2026 प्लेऑफ रेस, KKR की जीत से बढ़ा रोमांच, पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

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Karan Panchal17 May 2026 - 5:18 PM
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