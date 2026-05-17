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पंजाब के सरकारी स्कूलों के 72 शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड रवाना, मान सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ को और मजबूती मिलेगी

Karan Panchal17 May 2026 - 12:08 PM
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Punjab Education
पंजाब के सरकारी स्कूलों के 72 शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड रवाना, मान सरकार की ‘शिक्षा क्रांति’ को और मजबूती मिलेगी

Punjab Education : पंजाब में ‘शिक्षा क्रांति’ को और बड़ा बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज प्रशिक्षण हासिल करने के लिए फिनलैंड जा रहे सरकारी स्कूलों के 72 शिक्षकों के सबसे बड़े बैच को रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, आधुनिक कक्षाओं और शैक्षिक सुधारों से पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है, जिससे देश भर में राज्य अग्रणी राज्य बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने सरकारी संस्थानों में शिक्षा को दशकों तक नकारा, जबकि अब पंजाब के सरकारी स्कूलों ने बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। पहली बार सरकारी स्कूलों में शुरू की गई शिक्षक-अभिभावक मुलाकात में लाखों अभिभावकों ने खुद बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणालियां कक्षाओं के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाने में मददगार साबित हो रही हैं और सरकारी स्कूलों को अभिभावकों की पहली पसंद बनाने के पंजाब सरकार के मिशन को मजबूत कर रही हैं।

रवानगी से पहले शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कुल 72 सरकारी स्कूल शिक्षकों को फिनलैंड के विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तुर्कू में उत्कृष्ट शिक्षा प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। ये शिक्षक 29 मई तक आधुनिक शिक्षा पद्धतियों, नवीन कक्षा अभ्यासों, विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण मॉडलों और विश्व स्तर पर स्थापित शिक्षा प्रणालियों की गहरी समझ हासिल करेंगे।” मुख्यमंत्री ने कहा, “यह पहल पंजाब के शिक्षा सुधार कार्यक्रम में एक और बड़ा मील का पत्थर है, जो देश में सबसे बड़े बदलाव के रूप में उभरा है।”

शिक्षकों को “सच्चे राष्ट्र निर्माता” बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार सिर्फ बुनियादी ढांचे में निवेश नहीं कर रही है, बल्कि मूल स्तर से शैक्षिक माहौल का पुनर्निर्माण कर रही है। पंजाब के शिक्षा सुधार अब नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त परिणाम पैदा कर रहे हैं।”

नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम शैक्षिक संकेतकों का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने स्कूल शिक्षा से संबंधित कई मानकों में केरल, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित परंपरागत रूप से मजबूत शैक्षिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।”

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब ने गणित, विज्ञान और भाषा दक्षता में शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, जबकि आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षण सुविधाओं और कक्षा प्रबंधन मानकों में एक साथ अग्रणी के रूप में उभर रहे हैं। परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल दशकों की उपेक्षा के बाद ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहे हैं।”

फिनलैंड प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “यह पहल पंजाब के शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करने और भविष्य के लिए तैयार शैक्षिक अभ्यासों से लैस करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह सिर्फ औपचारिक विदेशी यात्रा नहीं है, बल्कि नया सीखने का शानदार अनुभव है, जिसका उद्देश्य सीधे तौर पर पंजाब की कक्षाओं में व्यावहारिक नवीनता लाना है।”

उन्होंने आगे कहा, “शिक्षक फिनलैंड की विश्व स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन करेंगे, जो अवधारणात्मक शिक्षा, आलोचनात्मक सोच, विद्यार्थियों की भावनात्मक भलाई और न्यूनतम रट्टा लगाकर याद करने पर जोर देने के लिए जानी जाती है। यह प्रशिक्षण सहयोगात्मक शिक्षण तकनीकों, कक्षा सहभागिता मॉडलों, मूल्यांकन सुधारों और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर भी केंद्रित होगा।”

पिछले अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण बैचों के प्रभाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “पंजाब के सरकारी स्कूलों में सकारात्मक परिणाम पहले से ही दिख रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों ने आपसी संवाद के माध्यम से सीखने का माहौल, कक्षा अनुशासन में सुधार और विद्यार्थी-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाए हैं, जिससे अकादमिक प्रदर्शन में काफी वृद्धि हुई है।”

पंजाब सरकार द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के सुधारों की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अब लगभग 99 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जबकि बिजली आपूर्ति पंजाब भर के लगभग 99.9 प्रतिशत संस्थानों तक पहुंच चुकी है। इन विकास कदमों ने तकनीकी रूप से सक्षम और मजबूत शिक्षा प्रणाली की नींव रखी है।”
पंजाब के शिक्षा क्रांति में सक्रिय भागीदार बनने के लिए शिक्षकों को श्रेय देते हुए उन्होंने कहा, “वर्षों की चुनौतियों के बावजूद, पंजाब के शिक्षकों ने सुधारों और आधुनिक शिक्षा तकनीकों को अपनाने में असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की भी सराहना करते हुए कहा, “हरजोत सिंह बैंस ने व्यक्तिगत रूप से जमीनी स्तर पर सुधारों का नेतृत्व किया है। स्कूलों के उनके लगातार दौरों और अकादमिक मानकों तथा बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की सीधी निगरानी ने जवाबदेही सुनिश्चित की है और कार्यान्वयन व्यवस्था को तेज किया है।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “भगवंत मान सरकार ने शिक्षकों को अत्यधिक प्रशासनिक बोझ से मुक्त करने का प्रयास किया है, ताकि वे विशेष रूप से अकादमिक और विद्यार्थी विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें। स्कूलों में कैंपस मैनेजरों और सहायक स्टाफ की नियुक्ति ने शिक्षकों के लिए गैर-शिक्षण जिम्मेदारियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”
पंजाब के हाल ही में आए 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणामों का हवाला देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये परिणाम पंजाब में बदलते शैक्षिक परिदृश्य के सबसे मजबूत संकेतों में से एक हैं। यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब नामचीन प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और कई मामलों में उनसे आगे निकल रहे हैं।”

सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की शानदार उपलब्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “तीन छात्राओं ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। ये छात्राएं सिर्फ अकादमिक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तलवारबाजी, हैंडबाल और बास्केटबाल जैसे विषयों में शानदार प्रदर्शन करने वाली निपुण खिलाड़ी भी हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह साबित करता है कि हमारे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी सिर्फ अकादमिक रूप से मजबूत नहीं हैं, बल्कि हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखते हैं। पंजाब का शिक्षा मॉडल भारत के सरकारी स्कूलों के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देना शुरू कर रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “दशकों से कई राज्यों में सरकारी शिक्षा घटते दाखिलों, कमजोर बुनियादी ढांचे और अभिभावकों के विश्वास की कमी से जूझ रही है। पंजाब के बड़े सुधार उस प्रवृत्ति को उलटते दिख रहे हैं।” सरकारी स्कूलों में बढ़ते जन विश्वास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस बदलती जन धारणा के सबसे प्रभावशाली संकेतों में से एक सरकारी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक मुलाकातों में अभिभावकों की अभूतपूर्व भागीदारी है। लगभग 24 लाख अभिभावक अपने बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन, करियर की आकांक्षाओं और समग्र विकास के बारे में चर्चा करने के लिए पीटीएम में शामिल हुए।”

इसे जन शिक्षा में नए विश्वास का संकेत बताते हुए उन्होंने आगे कहा, “अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सक्रिय सहयोग स्वस्थ शैक्षिक माहौल पैदा कर रहा है और हर स्तर पर अधिक जवाबदेही सुनिश्चित कर रहा है।” निरंतर शैक्षिक नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की, “शिक्षकों को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध संस्थानों और उत्कृष्टता केंद्रों में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा जाता रहेगा, जिसमें सिंगापुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के संस्थान भी शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, शिक्षकों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को हाल के वर्षों में दर्ज की गई शानदार उपलब्धियों के लिए बधाई दी। समारोह का समापन करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के सरकारी स्कूल अभिभावकों और विद्यार्थियों, दोनों के लिए पहली पसंद के रूप में लगातार उभर रहे हैं, जैसा कि 72 शिक्षकों के फिनलैंड की यात्रा पर जाने से स्पष्ट रूप से पता चलता है।

पंजाब अब सिर्फ शैक्षिक सुधारों के लिए ही नहीं देख रहा है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार पीढ़ी बनाने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियों की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है। पंजाब सरकार का संदेश स्पष्ट है कि पंजाब की कक्षाएं सिर्फ बदल नहीं रही हैं, बल्कि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पुनर्जीवित किया जा रहा है।”

ये भी पढ़ें- मेरठ में रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा को मिला जनता का अभूतपूर्व समर्थन, जगह-जगह सांसद संजय सिंह का हुआ भव्य स्वागत

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Karan Panchal17 May 2026 - 12:08 PM
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