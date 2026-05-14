Gurugram Accident : गुरुग्राम में NH-48 पर हीरो होंडा चौक के पास सर्विस लेन पर एक ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान नई बस्ती के एक युवक के रूप में हुई है। वह स्कूटी से जा रहा था जब ट्रक से उसकी टक्कर हो गई।

स्कूटी अचानक से आई सामने

ट्रक ड्राइवर का कहना है कि स्कूटी सवार गलत दिशा से सड़क पर आ गया था, जिससे वह ट्रक से टकरा गया। चश्मदीदों के अनुसार, ट्रक अपनी लेन में ही चल रहा था और स्कूटी अचानक सामने आ गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस हादसे के कारण हीरो होंडा चौक पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हुआ, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही डायवर्ट कर सुचारू कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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