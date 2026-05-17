IMD Alert : दिल्ली-NCR क्षेत्र में इन दिनों गर्मी ने एक बार फिर अपना असर तेज कर दिया है. दिन के समय तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में चली हल्की हवाओं से थोड़ी राहत महसूस की गई. इसके बावजूद मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत की कोई बड़ी उम्मीद नहीं है.

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा संभव है, जिसके बाद इसमें ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं रहेगी. वहीं न्यूनतम तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक रह सकती है.

42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान

बीते शनिवार को राजधानी में मौसम पूरी तरह साफ रहा. उस दिन सुबह का तापमान लगभग 25 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि दिन चढ़ने के साथ पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया. कुछ क्षेत्रों में तो यह आंकड़ा 42 डिग्री के पार चला गया. आसपास के इलाकों जैसे गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव

पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला. अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि रात के समय तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं ने भी मौसम पर असर डाला, जिनकी रफ्तार लगभग 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रही.

आज तेज धूप और 44 डिग्री तक तापमान

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज यानी रविवार को भी गर्मी का असर बना रहेगा. दिन के समय तेज धूप खिली रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. सुबह के बाद आंशिक बादल भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इससे गर्मी में खास राहत नहीं मिलेगी. दोपहर या शाम के समय कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है.

गर्मी और लू को लेकर सावधानी जरूरी

इसके अलावा दिन के दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, जिनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है और कुछ समय के लिए यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती हैं.

तेज गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को धूप में ज्यादा देर न रहने और हल्के व आरामदायक कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है, ताकि स्वास्थ्य पर गर्मी का असर कम हो सके.

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