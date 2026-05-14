Delhi Private Bus Gang Rape : राजधानी दिल्ली में एक निजी बस के भीतर एक महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है और संबंधित बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

वहीं, पुलिस का कहना है कि यह मामला लगभग दो दिन पुराना बताया जा रहा है. शिकायत मिलने पर जांच शुरू की गई और पीड़िता के आरोपों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई.

चालक और कंडक्टर हिरासत में

जांच के दौरान बस के चालक और कंडक्टर को मुख्य संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिसके आधार पर मामले की आगे की जांच जारी है.

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और इसके बाद औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सके.

हर पहलू से जांच जारी

जानकारी के अनुसार पीड़िता एक विवाहित महिला है और उसके तीन बच्चे हैं. पुलिस इस मामले को बेहद संवेदनशील मानकर हर पहलू से गहन जांच कर रही है.

अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका या कोई साजिश शामिल है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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