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दिल्ली-NCR में पड़ेगी भीषण गर्मी, गर्म हवाओं का कहर, IMD ने जारी किया अलर्ट

Karan Panchal9 May 2026 - 3:54 PM
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Delhi Weather
दिल्ली-NCR में पड़ेगी भीषण गर्मी, गर्म हवाओं का कहर, IMD ने जारी किया अलर्ट

Delhi Weather : दिल्ली-एनसीआर में इस वीकेंड मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार अब तक जो बारिश और ठंडी हवाओं का दौर चल रहा था, वह खत्म हो चुका है और आने वाले दिनों में तापमान में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिन के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं, हालांकि शाम के वक्त हल्की राहत मिलने की संभावना जताई गई है।

39 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और हवा की दिशा में बदलाव के कारण दिल्ली-एनसीआर के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। दोपहर के समय गर्म हवाएं और तेज धूप लोगों को भीषण गर्मी का अहसास कराएंगी।

उमस और गर्मी दोनों का असर

नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों में भी तापमान लगभग इसी स्तर पर रहने की संभावना है। इन इलाकों में उमस और गर्मी दोनों का असर ज्यादा महसूस किया जा सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।

गर्मी में बरतें उचित सावधानी

आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है और रविवार तक यह 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। इसके चलते लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मई के दूसरे सप्ताह में गर्मी अपने चरम पर हो सकती है, ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि बीच-बीच में तेज हवाएं या हल्की बारिश कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल गर्मी का प्रभाव लगातार बना रहेगा।

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Karan Panchal9 May 2026 - 3:54 PM
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