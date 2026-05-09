Uttar Pradesh

अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान: महाराणा प्रताप जयंती पर दो दिन की छुट्टी का वादा, बीजेपी पर साधा निशाना

Ajay Yadav9 May 2026 - 2:54 PM
1 minute read
UP Politics :
अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान: महाराणा प्रताप जयंती पर दो दिन की छुट्टी का वादा, बीजेपी पर साधा निशाना

UP Politics : लखनऊ में शनिवार (9 मई) को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई. इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी.

अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो महाराणा प्रताप की जयंती पर दो दिन का अवकाश दिया जाएगा, उन्होंने इस मौके पर बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए उसे “दरार पैदा करने वाली राजनीति करने वाली” पार्टी बताया और कहा कि वह समाज में टकराव की स्थिति पैदा करती है.

बैलेट पेपर और ईवीएम पर पुरानी मांग दोहराई

उन्होंने आगे कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए “मल्टी लेयर इलेक्शन सिस्टम” जैसी चुनौतियों से मुकाबला जरूरी है. अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से मतदान की पुरानी मांग को दोहराते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि कई देशों में बैलेट से मतदान की व्यवस्था है और भारत को भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है.

NCRB आंकड़ों से कानून-व्यवस्था पर सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

कार्यक्रम के अंत में अखिलेश यादव ने कहा कि भविष्य में सपा की सरकार बनने पर महाराणा प्रताप की जयंती को दो दिन के अवकाश के रूप में मनाया जाएगा और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें चेतक और सोने का भाला भी शामिल होगा.

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज से जुड़े लोग और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. पार्टी मुख्यालय में राज्य भर से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई.

ये भी पढ़ें- फ्रेशर्स के लिए सुनहरा मौका, पीएम इंटर्नशिप स्कीम से शुरू करें करियर,हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपए

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Ajay Yadav9 May 2026 - 2:54 PM
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