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सूरज की रोशनी से जुड़ा है केले के टेढ़े होने का रहस्य, जानिए पूरी कहानी

Karan Panchal29 April 2026 - 6:18 PM
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Banana Facts
सूरज की रोशनी से जुड़ा है केले के टेढ़े होने का रहस्य, जानिए पूरी कहानी

Banana Facts : हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी चीजें देखते हैं जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब इन्हें गौर से देखा जाए तो इनके पीछे छिपे रोचक कारण भी सामने आते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प सवाल है—केला हमेशा टेढ़ा क्यों होता है? आखिर यह सीधा क्यों नहीं बढ़ता?

प्रकृति का एक खास वैज्ञानिक कारण

केला दुनिया के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फलों में शामिल है। स्वाद और पोषण से भरपूर होने के कारण इसे लगभग हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका आकार टेढ़ा होने के पीछे प्रकृति का एक खास वैज्ञानिक कारण छिपा है।

बढ़ने का तरीका दूसरे फलों से अलग

दरअसल, केले का बढ़ने का तरीका दूसरे फलों से अलग होता है। ज्यादातर फल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन केले में “नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म” नाम की प्रक्रिया काम करती है। इसका मतलब है कि पौधा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है।

वृद्धि प्रक्रिया से जुड़ा एक वैज्ञानिक कारण

शुरुआत में केले नीचे की ओर विकसित होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वे बढ़ते हैं, उनका रुख सूरज की रोशनी की तरफ होने लगता है। लगातार प्रकाश की दिशा में मुड़ने के कारण केले का आकार धीरे-धीरे टेढ़ा हो जाता है। यानी केले का मुड़ना कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रकृति और पौधों की वृद्धि प्रक्रिया से जुड़ा एक वैज्ञानिक कारण है।

नोट: इस आर्टिकल में दी गई पूरी जानकारी अलग-अलग रिपोर्ट्स पर आधारित है और हिन्दी ख़बर टीवी इन दावों की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें- परमाणु नीति पर बढ़ा तनाव, अमेरिका-ईरान आमने-सामने, NPT पद को लेकर विवाद

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Karan Panchal29 April 2026 - 6:18 PM
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