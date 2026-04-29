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श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

Karan Panchal29 April 2026 - 3:09 PM
1 minute read
Matangeshwar Mandir
श्रद्धा या रहस्य? मांतगेश्वर मंदिर का शिवलिंग वैज्ञानिकों के लिए भी बना पहेली, चढ़ाया जल पलभर में गायब

Matangeshwar Mandir : मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित मांतगेश्वर मंदिर अपनी आस्था और रहस्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थापित शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि उस पर चढ़ाया गया जल या दूध कुछ ही क्षणों में अदृश्य हो जाता है, जिससे श्रद्धालु अक्सर हैरान रह जाते हैं।

स्पष्ट निकासी व्यवस्था के स्वयं ही गायब

स्थानीय लोगों के अनुसार, शिवलिंग पर अर्पित की गई हर बूंद बिना किसी स्पष्ट निकासी व्यवस्था के स्वयं ही गायब हो जाती है। यही कारण है कि यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और अनुभव का केंद्र माना जाता है।

शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल

मंदिर में आने वाले भक्त बताते हैं कि यहां का माहौल उन्हें एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। पीढ़ियों से लोग इस घटना को देखते और अनुभव करते आ रहे हैं।

मंदिर की संरचना और पत्थरों की बनावट

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस रहस्य को समझने के प्रयास किए गए हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे मंदिर की संरचना और पत्थरों की बनावट से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे भू-वैज्ञानिक कारणों से समझाने की कोशिश करते हैं।

वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय

हालांकि, आस्थावान लोगों के लिए यह स्थान केवल वैज्ञानिक विश्लेषण का विषय नहीं है, बल्कि गहरी श्रद्धा और अनुभव का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि यहां आकर व्यक्ति को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है।

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Karan Panchal29 April 2026 - 3:09 PM
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