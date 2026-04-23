Bajaj Auto ने लॉन्च की Pulsar NS400Z का नया 350cc वर्जन, जाने फीचर्स

Bike Innovation : Bajaj Auto ने भारतीय टू-व्हीलर बाजार में अपनी लोकप्रिय बाइक Pulsar NS400Z का नया 350cc वर्शन लॉन्च किया है, और इसका सबसे बड़ा कारण टैक्स सिस्टम में बदलाव है। 400cc बाइक्स पर ज्यादा GST लागू होता है, जबकि 350cc सेगमेंट पर कम टैक्स लगता है। इस वजह से कंपनी ने इंजन का आकार थोड़ा घटाया, ताकि बाइक की कीमत नियंत्रित रखी जा सके और अधिक लोग इसे खरीद सकें।

हाई स्पीड पर अच्छा प्रदर्शन

नई Pulsar NS400Z 350cc में वही लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, लेकिन इसकी क्षमता को घटाकर 349.13cc कर दिया गया है, जबकि पहले इसमें 373cc इंजन था। इस बदलाव के बाद बाइक की पावर 40.6 PS और टॉर्क 33.2 Nm हो गई है। पावर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं पड़ा है। कंपनी ने इंजन को इस तरह से ट्यून किया है कि यह हाई स्पीड पर अच्छा प्रदर्शन करता है। अब बाइक पहले से अधिक स्पोर्टी महसूस होती है, खासकर तेज चलाते वक्त।

माइलेज में ज्यादा बदलाव की…

इस इंजन में स्ट्रोक को कम किया गया है, जिससे बाइक अब ज्यादा RPM पर बेहतर काम करती है। पहले जहां पावर कम RPM पर मिलती थी, अब ज्यादा RPM पर मिलती है। इसका मतलब यह है कि बाइक को ज्यादा तेज चलाना होगा, ताकि इसका पूरा मजा लिया जा सके। हाईवे और लंबी राइड के दौरान यह बाइक और भी मजेदार साबित होती है। माइलेज में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ज्यादा RPM पर चलाने से फ्यूल खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।

एग्जॉस्ट और शानदार कलर ऑप्शंस

डिजाइन और फीचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। Pulsar NS400Z 350cc में वही एग्रेसिव और मस्कुलर लुक है, जो युवाओं के बीच पसंद किया जाता है। इसमें LED हेडलाइट, DRLs, USD फ्रंट फोर्क्स, स्पोर्टी डिजाइन, स्प्लिट सीट, अंडरबेली एग्जॉस्ट और शानदार कलर ऑप्शंस मिलते हैं। फीचर्स में डिजिटल डिस्प्ले, डुअल-चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ-रोड जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम बाइक बनाते हैं।

एक नई टेक्नोलॉजी और बैलेंस्ड बाइक

कीमत के मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। नई 350cc Pulsar NS400Z की कीमत लगभग पुराने 400cc मॉडल के बराबर ही रखी गई है, जिसका मतलब है कि ग्राहक कम टैक्स के बावजूद एक नई टेक्नोलॉजी और बैलेंस्ड बाइक पा सकते हैं।

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