International Yoga Day 2026 : पूरी दुनिया एक बार फिर भारत की प्राचीन योग परंपरा के रंग में रंगने के लिए तैयार है। 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 (IDY 2026) इस बार अमेरिका में भव्य स्तर पर मनाया जाएगा, जिसमें न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल और शिकागो के नेवी पियर जैसे प्रतिष्ठित स्थान शामिल हैं।

इन आयोजनों में स्वास्थ्य, शांति और एकता का संदेश देते हुए बड़े पैमाने पर योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। अमेरिका में रहने वाले योग और वेलनेस प्रेमियों में इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही उत्साह देखने को मिल रहा है, और कई शहरों में सामुदायिक स्तर पर भी योग कार्यक्रमों की तैयारियां जारी हैं।

लोगों ने योग के प्रति अपनी रुचि दिखाई

वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास द्वारा 19 जून को मुख्य कार्यक्रम के लिए योग प्रेमियों को आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन वाशिंगटन स्मारक और लिंकन मेमोरियल के बीच स्थित रिफ्लेक्टिंग पूल क्षेत्र के पास होगा, जिसे हाल ही में पुनर्विकसित किया गया है। इसके पूर्व प्रचार कार्यक्रम के रूप में ड्यूपॉन्ट सर्कल में एक ओपन-एयर योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोगों ने हिस्सा लेकर योग के प्रति अपनी रुचि दिखाई।

लोगों को कराएंगे योग और ध्यान का अभ्यास

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस आयोजन की तस्वीरें साझा करते हुए योग दिवस की तैयारियों की शुरुआत की जानकारी दी। न्यूयॉर्क में 21 जून को टाइम्स स्क्वायर पर होने वाला कार्यक्रम इस वर्ष का प्रमुख आकर्षण होगा, जहां योग गुरु डॉ. एच.आर. नागेंद्र उपस्थित रहेंगे और हजारों लोगों को योग और ध्यान का अभ्यास कराएंगे।

विशेषज्ञ तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली

भारत के महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम को विभिन्न भारतीय और अमेरिकी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। इससे पहले 12 से 14 जून तक मोंटिसेलो में एक विशेष वेलनेस और योग रिट्रीट भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ तनाव प्रबंधन और स्वस्थ जीवनशैली पर चर्चा करेंगे।

Let’s do Yoga!



Kick starting the International Day of Yoga-2026 celebration in Washington D.C. the Embassy organized a Yoga session at the historic DuPont Circle.



Do join us for the International Day of Yoga celebrations at the Lincoln Memorial on 19 June!#IDY2026… pic.twitter.com/kSeIWy9DpD — India in USA (@IndianEmbassyUS) June 6, 2026

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय

शिकागो में भारत का कॉन्सुलेट जनरल नेवी पियर स्थित पोल्क ब्रदर्स पार्क में क्षेत्रीय योग कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है। इस आयोजन के माध्यम से योग के शारीरिक लाभों के साथ-साथ मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति के महत्व पर भी जोर दिया जा रहा है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय “योग फॉर हेल्दी एजिंग” रखा गया है, जिसमें बढ़ती उम्र में भी शारीरिक सक्रियता, लचीलापन और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों में मजबूती

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को आधिकारिक रूप से योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से शुरू हुआ यह वैश्विक आयोजन आज दुनिया के लगभग हर देश में मनाया जाता है और करोड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। अमेरिका में इस वर्ष के व्यापक आयोजन भारत-अमेरिका सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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