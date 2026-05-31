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कार पार्किंग में गियर या न्यूट्रल, जानें सबसे सुरक्षित तरीका

Karan Panchal31 May 2026 - 3:02 PM
2 minutes read
Car Parking Tips
कार पार्किंग में गियर या न्यूट्रल, जानें सबसे सुरक्षित तरीका

Car Parking Tips : कार चलाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी है उसे सुरक्षित रूप से पार्क करना। रोज़ाना कई लोग अपनी कार पार्क करते हैं, लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि कार को पार्क करते समय गियर में रखना चाहिए या न्यूट्रल में। सही तकनीक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गलत पार्किंग दुर्घटनाओं या नुकसान का कारण बन सकती है।

विशेषकर ढलान या चढ़ाई वाली जगहों पर गलत तरीके से पार्क की गई कार अपने आप आगे या पीछे खिसक सकती है। इसलिए ड्राइवरों को कार को सुरक्षित रखने और हादसों से बचाने के लिए सही पार्किंग तकनीक की जानकारी होना आवश्यक है।

मैनुअल कार

मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कारों में पार्किंग के दौरान गियर लगाना सुरक्षित माना जाता है। गियर लगाने से इंजन और ट्रांसमिशन पहियों को लॉक करने में मदद मिलती है, जिससे कार खिसकने की संभावना कम हो जाती है। समतल सड़क पर आमतौर पर पहला गियर लगाया जाता है, जबकि ढलान वाली जगहों पर कई विशेषज्ञ रिवर्स गियर लगाने की सलाह देते हैं।

सिर्फ गियर पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। हैंडब्रेक का उपयोग हमेशा करना चाहिए। गियर और हैंडब्रेक दोनों मिलकर कार को अधिक सुरक्षित बनाते हैं। अगर किसी कारण से हैंडब्रेक पूरी तरह काम नहीं करता, तो गियर कार को आगे बढ़ने से रोक सकता है। यही कारण है कि अनुभवी ड्राइवर दोनों का एक साथ उपयोग करते हैं।

कई लोग जल्दी में कार को न्यूट्रल में छोड़कर केवल हैंडब्रेक लगाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में यह काम कर सकता है, लेकिन ढलान या लंबे समय तक पार्किंग के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। समय के साथ हैंडब्रेक में घिसावट आ सकती है और पकड़ कमजोर हो सकती है, जिससे कार खिसकने का खतरा बढ़ जाता है।

ऑटोमैटिक कार

ऑटोमैटिक कारों में पार्क मोड दिया जाता है, जो ट्रांसमिशन को लॉक कर देता है। फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए हैंडब्रेक लगाना बेहतर माना जाता है।

निष्कर्ष

मैनुअल कार में गियर और हैंडब्रेक दोनों का उपयोग करना सबसे सुरक्षित तरीका है। यह छोटी आदत आपकी कार और आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है।

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Karan Panchal31 May 2026 - 3:02 PM
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