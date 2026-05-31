Delhi NCRराजनीति

पंजाब में मान सरकार ने 65 हजार से अधिक संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की कर एतिहासिक काम किया- केजरीवाल

Shanti Kumari31 May 2026 - 11:12 AM
2 minutes read
Arvind Kejriwal

New Delhi : पंजाब में ठेकेदारी प्रथा खत्म कर कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने का भगवंत मान सरकार के फैसले का आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने स्वागत किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब ठेके की नौकरी को पक्का करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पंजाब में भगवंत मान सरकार ने 65 हजार से अधिक संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की कर एतिहासिक काम किया है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि इन परिवारों की नई ज़िंदगी की शुरुआत है, जहां इन्हें पूरा हक और सम्मान मिलेगा।

“ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि नई ज़िंदगी की शुरुआत है”

भगवंत मान सरकार के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारी पक्के करने का निर्णय किया है। ये फैसला ऐतिहासिक है और देश में पहली बार लिया गया है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि इन सभी परिवारों की नई ज़िंदगी की शुरुआत है, जहां इन्हें पूरा हक और सम्मान मिलेगा। मैं सभी कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। भगवंत मान साहब को भी ये ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं।

उधर, सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि शनिवार को पंजाब के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में 65,000 से अधिक आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और संविदा सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने की मंजूरी दी गई है। अब कोई बिचौलिए या ठेकेदार नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी सीधे सरकार द्वारा नियोजित होगा। सरकार इन कर्मचारियों को बैंक खाते में सैलरी, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी समेत सभी सुविधाएं देगी।

3 साल की सेवा के बाद स्थायी करने का महत्वपूर्ण निर्णय

उन्होंने कहा कि अग्निशामक, सीवर कर्मचारी और लाइनमैन जैसे जोखिम भरे कामों में लगे कर्मचारियों को 5 साल की सेवा के बजाय केवल 3 साल की सेवा के बाद स्थायी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया और महंगाई भत्ते के मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष कैबिनेट उप-समिति का भी गठन किया गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पंजाब में 7 नए विशेष न्यायालयों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। आम जनता और कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के दिन अब समाप्त हो गए हैं। ‘‘आप’’ की सरकार पंजाब के हर वर्ग के कल्याण और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

वहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भगवंत सिंह मान सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने का पंजाब सरकार का फैसला लाखों लोगों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है। सभी कर्मचारियों को बहुत- बहुत बधाई। भगवंत मान जी को इस ऐतिहासिक और देश में मिसाल कायम करने वाले फैसले के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें – मान सरकार का बड़ा फैसला: 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर, भ्रष्टाचार विरोधी 7 विशेष अदालतों को भी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari31 May 2026 - 11:12 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तारी, ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप

अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तारी, ममता बनर्जी ने भाजपा पर लगाया आरोप

31 May 2026 - 10:37 AM
Photo of साकेत में छह मंजिला इमारत ढही, एक की मौत, 60 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका  

साकेत में छह मंजिला इमारत ढही, एक की मौत, 60 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका  

31 May 2026 - 9:43 AM
Photo of देश को अब एक शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत, केजरीवाल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

देश को अब एक शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत, केजरीवाल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

30 May 2026 - 5:35 PM
Photo of दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, ISI-अंडरवर्ल्ड से जुड़े 9 आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद

दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, ISI-अंडरवर्ल्ड से जुड़े 9 आतंकी गिरफ्तार, हथियार बरामद

30 May 2026 - 2:54 PM
Photo of राबड़ी देवी ने सरकारी बंगला खाली करने से किया इनकार, विभाग ने तीसरी बार भेजा नोटिस, कहा- बंगला खाली नहीं होगा

राबड़ी देवी ने सरकारी बंगला खाली करने से किया इनकार, विभाग ने तीसरी बार भेजा नोटिस, कहा- बंगला खाली नहीं होगा

30 May 2026 - 2:17 PM
Photo of दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, बारिश और तेज हवाओं से गर्मी का असर हुआ कम

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने बदली करवट, बारिश और तेज हवाओं से गर्मी का असर हुआ कम

30 May 2026 - 8:22 AM
Photo of केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

केरल विधानसभा में ‘वंदे मातरम’ को लेकर विवाद, सरकार और राज्यपाल आमने-सामने

29 May 2026 - 2:25 PM
Photo of पंजाब निकाय चुनाव में चला AAP का जादू, सेमीफाइनल में जनता ने मान सरकार पर लगाई मुहर

पंजाब निकाय चुनाव में चला AAP का जादू, सेमीफाइनल में जनता ने मान सरकार पर लगाई मुहर

29 May 2026 - 12:38 PM
Photo of ममता बनर्जी की हार के बाद TMC में बगावत तेज, नेताओं का दावा—पार्टी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी

ममता बनर्जी की हार के बाद TMC में बगावत तेज, नेताओं का दावा—पार्टी अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगी

29 May 2026 - 10:22 AM
Photo of गर्मी से परेशान लोगों को राहत, अगले तीन दिन आंधी-बारिश की संभावना

गर्मी से परेशान लोगों को राहत, अगले तीन दिन आंधी-बारिश की संभावना

29 May 2026 - 7:49 AM
Back to top button