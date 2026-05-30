Punjab SIR : भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब राज्य में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) संबंधी पहले घोषित कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में आज चुनाव आयोग द्वारा नया पत्र जारी किया गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अब पंजाब राज्य की मतदाता सूचियों का प्रारूप 03 अगस्त 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मतदाता सूचियों संबंधी दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 03 अगस्त 2026 से 02 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

इसके अतिरिक्त, नोटिस चरण तथा दावों/आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 03 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक चलेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शेष समस्त समय-सारिणी 14 मई 2026 को जारी पूर्व अधिसूचना के अनुसार ही लागू रहेगी।

ये भी पढ़ें- गैंगस्टरों ‘ते वार’ का 129वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 438 स्थानों पर छापेमारी, 156 गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप