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पंजाब विधानसभा स्पीकर ने उर्दू के मशहूर शायर डॉ. बशीर बद्र के निधन पर जताया दुख

Shanti Kumari29 May 2026 - 12:14 PM
1 minute read
Kultar Singh Sandhwan

Bashir Badr Death : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने विश्व भर में प्रसिद्ध उर्दू शायर डॉ. बशीर बद्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

शोक संदेश में स्पीकर संधवां ने कहा कि डॉ. बशीर बद्र आधुनिक उर्दू साहित्य के ऐसे महान विद्वान थे, जिन्होंने ग़ज़ल शैली को जटिल रूपकों से बाहर निकालकर आम लोगों के दिलों तक पहुँचाया।

“साहित्य के प्रति उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा”

उन्होंने आगे कहा कि डॉ. बशीर बद्र का निधन भारतीय साहित्य में एक शानदार युग के अंत का संकेत है। उनकी शायरी, जो अपनी विशिष्ट सादगी, भावनात्मक गहराई और मानवीय वास्तविकताओं के प्रतिबिंब के लिए जानी जाती है, विश्व भर के शायरी प्रेमियों की पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। साहित्य के प्रति उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों द्वारा सदैव याद रखा जाएगा।

विश्व भर में प्रसिद्ध शायर के शोक में डूबे परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ अपनी हार्दिक संवेदनाएँ साझा करते हुए स्पीकर ने परमात्मा से प्रार्थना की कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दे।

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Shanti Kumari29 May 2026 - 12:14 PM
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