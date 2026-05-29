राशिफल

चंद्रमा का तुला में गोचर, आज त्रयोदशी और रवि योग से कई राशियों को लाभ के संकेत

Shanti Kumari29 May 2026 - 8:09 AM
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Aaj ka rashifal

Aaj Ka Rashifal : 29 मई को मन के कारक चंद्रमा का गोचर शुक्र ग्रह की राशि तुला में होगा। इसी दिन त्रयोदशी तिथि और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन कई राशियों के लिए शुभ समाचार, आर्थिक लाभ और रुके हुए कार्यों में प्रगति के योग बन सकते हैं। वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य और संबंधों के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी।

मेष राशि: रिश्तों में मधुरता और आर्थिक निर्णयों में सावधानी

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ाने वाला हो सकता है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में गहराई आएगी। कारोबार में उतार-चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, इसलिए निर्णय सोच-समझकर लें। पैसों से जुड़े बड़े फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं, जबकि उधारी से संबंधित मामलों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

वृषभ राशि: व्यापार में बड़ा लाभ और रुके काम पूरे होने के संकेत

वृषभ राशि वालों के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आया है। व्यापार में कोई बड़ा सौदा हाथ लग सकता है और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार और माता-पिता का सहयोग घर या संपत्ति से जुड़े कार्यों में सहायक रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ने की संभावना है और लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं।

मिथुन राशि: रचनात्मकता से मिलेगा लाभ, लेकिन संवाद में सतर्कता जरूरी

मिथुन राशि के जातकों की रचनात्मकता आज लोगों को प्रभावित कर सकती है। कार्यक्षेत्र में नए विचार सराहे जाएंगे। घर में किसी मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि सहकर्मियों के व्यवहार से मन आहत हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहतर रहेगा। यात्रा से जुड़े अनुभव भविष्य में लाभ दे सकते हैं।

कर्क राशि: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं

कर्क राशि के लिए आज का दिन मानसिक उलझनों वाला रह सकता है। आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में लेना नुकसानदायक हो सकता है। परिवार में छोटी बातों पर तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन संवाद से समाधान संभव है। सरकारी कार्यों में प्रगति के संकेत हैं और नई योजनाओं की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है।

सिंह राशि: आत्मविश्वास और निवेश से लाभ के संकेत

सिंह राशि के जातकों के लिए दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को सराहना मिल सकती है। निवेश, खासकर शेयर बाजार से लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी और पारिवारिक समय रिश्तों को मजबूत करेगा।

कन्या राशि: साझेदारी और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें

कन्या राशि वालों को आज हर निर्णय सावधानी से लेना होगा। साझेदारी के कामों में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। रुके हुए कार्यों में प्रगति के संकेत हैं और पुराने आर्थिक मामलों का समाधान भी संभव है।

तुला राशि: आय के नए अवसर और निर्णय क्षमता से लाभ

तुला राशि के जातकों की निर्णय क्षमता आज उन्हें आगे रखेगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं, हालांकि आर्थिक मामलों में तनाव भी संभव है। विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। दूसरों पर अधिक भरोसा करने से बचें और अपने काम स्वयं संभालें। संतान की उपलब्धियां गर्व का कारण बनेंगी।

वृश्चिक राशि: सामाजिक सम्मान में वृद्धि और संयम की जरूरत

वृश्चिक राशि वालों का सामाजिक मान-सम्मान बढ़ सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और घर में आयोजन संभव है। हालांकि अत्यधिक कार्यभार से थकान महसूस हो सकती है। निजी बातें साझा करने से बचें और संयम बनाए रखें।

धनु राशि: उत्साह और नई शुरुआत के अवसर

धनु राशि के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। प्रेम संबंधों में नई शुरुआत संभव है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। परिवार में बातचीत से समस्याओं का समाधान निकलेगा और यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है।

मकर राशि: धैर्य और स्वास्थ्य पर ध्यान आवश्यक

मकर राशि वालों को आज धैर्य से काम लेना होगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं फिर से परेशान कर सकती हैं। कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं।

कुंभ राशि: सामाजिक पहचान और आर्थिक मजबूती

कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। लोगों के बीच सम्मान और पहचान बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। हालांकि अनावश्यक खर्च चिंता का कारण बन सकते हैं।

मीन राशि: (सार संकेत) भक्ति और आत्मचिंतन का दिन

मीन राशि के लिए यह दिन आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन से जुड़ा रह सकता है। भक्ति में मन लगेगा और मानसिक शांति की तलाश बढ़ेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा और भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखना होगा।

ये भी पढ़ें – गर्मी से परेशान लोगों को राहत, अगले तीन दिन आंधी-बारिश की संभावना

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Shanti Kumari29 May 2026 - 8:09 AM
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