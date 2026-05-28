IPLखेल

वैभव सूर्यवंशी का बल्ले से बाहुबल, 29 गेंदों में ठोक दिए 97 रन, 31 मई को होगा फाइनल मैच

Karan Panchal28 May 2026 - 2:03 PM
2 minutes read
Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी का बल्ले से बाहुबल, 29 गेंदों में ठोक दिए 97 रन, 31 मई को होगा फाइनल मैच

Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को एलिमिनेटर मैच में 47 रन से हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बना ली है। इस चरण में आरआर का सामना 29 मई को गुजरात टाइटंस (जीटी) से होगा, जबकि जो भी टीम क्वालीफायर-2 जीतेगी, वह 31 मई को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ उतरेगी।

वैभव सूर्यवंशी ने टीम को मजबूत स्थिति में रखा

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने अपने 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने शुरुआत में ही टीम को मजबूत स्थिति में रखा। दोनों ने 48 गेंदों में 125 रन जोड़े।

29 गेंदों में 12 छक्के और 5 चौके

वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 29 गेंदों में 29 रन बनाए। दोनों के आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी कर टीम को और मजबूती दी। ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन बनाए। इसके अलावा डोनोवन फरेरा और रवींद्र जडेजा ने टीम के कुल स्कोर में 12-12 रन जोड़े।

सनराइजर्स की ओर से प्रफुल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा ईशान किशन, शिवांग कुमार और नितीश रेड्डी ने एक-एक विकेट लिए।

दूसरी गेंद पर टीम को शुरुआती झटका

बोलिंग के जवाब में, एसआरएच अपनी पूरी पारी में संघर्ष करती दिखी और 19.2 ओवरों में 196 रन पर ढेर हो गई। टीम को शुरुआती झटका दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में लगा, जो बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने 15 गेंदों में दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी कर टीम को थोड़ी स्थिरता दी, लेकिन ईशान (33) के आउट होने के बाद टीम बिखर गई।

एसआरएच ने 6.5 ओवर में खो दिए 5 विकेट

एसआरएच ने 6.5 ओवर में 5 विकेट खो दिए थे और टीम का स्कोर सिर्फ 81 रन था। सलिल अरोड़ा और नितीश रेड्डी ने छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े, लेकिन जीत की उम्मीदें जगी नहीं। नितीश ने 38 और सलिल ने 35 रन बनाए। शिवांग कुमार ने भी 27 रन की पारी खेली।

RR ने बनाई फाइनल में जगह

आरआर की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यश राज ने 1 विकेट लिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफायर-2 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली और अब फाइनल की ओर बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें- विजिलेंस ब्यूरो इन एक्शन मोड, ASI 14 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal28 May 2026 - 2:03 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of RCB की धमाकेदार जीत, पाटीदार- धोनी, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों में हुए शामिल, गुजरात को 92 रन से हराया

RCB की धमाकेदार जीत, पाटीदार- धोनी, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तानों में हुए शामिल, गुजरात को 92 रन से हराया

27 May 2026 - 11:34 AM
Photo of Cricket News : टीम इंडिया का जून शेड्यूल जारी, 6 इंटरनेशनल मैचों में दिखेगा दम

Cricket News : टीम इंडिया का जून शेड्यूल जारी, 6 इंटरनेशनल मैचों में दिखेगा दम

25 May 2026 - 4:10 PM
Photo of IPL 2026 के बाद LSG में नेतृत्व पर उठे सवाल, ऋषभ पंत की कप्तानी पर संकट के बादल

IPL 2026 के बाद LSG में नेतृत्व पर उठे सवाल, ऋषभ पंत की कप्तानी पर संकट के बादल

24 May 2026 - 11:50 AM
Photo of IPL 2026 : KKR के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या का नियम उल्लंघन, BCCI ने लिया सख्त कदम

IPL 2026 : KKR के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या का नियम उल्लंघन, BCCI ने लिया सख्त कदम

21 May 2026 - 12:41 PM
Photo of ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर में यूपी पुलिस का शानदार प्रदर्शन, जीते 36 पदक

ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर में यूपी पुलिस का शानदार प्रदर्शन, जीते 36 पदक

20 May 2026 - 10:23 AM
Photo of RCB ने पक्की की प्लेऑफ में जगह, बाकी टीमों में कड़ा मुकाबला, जंग हुई और भी रोमांचक

RCB ने पक्की की प्लेऑफ में जगह, बाकी टीमों में कड़ा मुकाबला, जंग हुई और भी रोमांचक

18 May 2026 - 3:11 PM
Photo of IPL 2026 प्लेऑफ रेस, KKR की जीत से बढ़ा रोमांच, पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

IPL 2026 प्लेऑफ रेस, KKR की जीत से बढ़ा रोमांच, पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव

17 May 2026 - 4:48 PM
Photo of PBKs Vs MI : पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से हार, श्रेयस अय्यर का खराब रिकॉर्ड

PBKs Vs MI : पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 6 विकेट से हार, श्रेयस अय्यर का खराब रिकॉर्ड

15 May 2026 - 3:20 PM
Photo of RCB vs KKR : मनीष पांडे का शानदार कैच, RCB के टिम डेविड को किया हैरान!

RCB vs KKR : मनीष पांडे का शानदार कैच, RCB के टिम डेविड को किया हैरान!

14 May 2026 - 3:59 PM
Photo of CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, चोट के बाद धोनी की वापसी की चर्चा, मैच से पहले आया बड़ा अपडेट

CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, चोट के बाद धोनी की वापसी की चर्चा, मैच से पहले आया बड़ा अपडेट

13 May 2026 - 2:21 PM
Back to top button