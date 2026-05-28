Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को एलिमिनेटर मैच में 47 रन से हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बना ली है। इस चरण में आरआर का सामना 29 मई को गुजरात टाइटंस (जीटी) से होगा, जबकि जो भी टीम क्वालीफायर-2 जीतेगी, वह 31 मई को फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ उतरेगी।

वैभव सूर्यवंशी ने टीम को मजबूत स्थिति में रखा

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने अपने 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 243 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने शुरुआत में ही टीम को मजबूत स्थिति में रखा। दोनों ने 48 गेंदों में 125 रन जोड़े।

29 गेंदों में 12 छक्के और 5 चौके

वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 29 गेंदों में 29 रन बनाए। दोनों के आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 55 रन की साझेदारी कर टीम को और मजबूती दी। ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन बनाए। इसके अलावा डोनोवन फरेरा और रवींद्र जडेजा ने टीम के कुल स्कोर में 12-12 रन जोड़े।

सनराइजर्स की ओर से प्रफुल हिंगे ने 54 रन देकर सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा ईशान किशन, शिवांग कुमार और नितीश रेड्डी ने एक-एक विकेट लिए।

दूसरी गेंद पर टीम को शुरुआती झटका

बोलिंग के जवाब में, एसआरएच अपनी पूरी पारी में संघर्ष करती दिखी और 19.2 ओवरों में 196 रन पर ढेर हो गई। टीम को शुरुआती झटका दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में लगा, जो बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने 15 गेंदों में दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी कर टीम को थोड़ी स्थिरता दी, लेकिन ईशान (33) के आउट होने के बाद टीम बिखर गई।

एसआरएच ने 6.5 ओवर में खो दिए 5 विकेट

एसआरएच ने 6.5 ओवर में 5 विकेट खो दिए थे और टीम का स्कोर सिर्फ 81 रन था। सलिल अरोड़ा और नितीश रेड्डी ने छठे विकेट के लिए 56 रन जोड़े, लेकिन जीत की उम्मीदें जगी नहीं। नितीश ने 38 और सलिल ने 35 रन बनाए। शिवांग कुमार ने भी 27 रन की पारी खेली।

RR ने बनाई फाइनल में जगह

आरआर की ओर से जोफ्रा आर्चर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि यश राज ने 1 विकेट लिया। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने क्वालीफायर-2 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली और अब फाइनल की ओर बढ़ रही है।

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