Punjab

गैंगस्टरों ते वार का 127वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 369 स्थानों पर छापेमारी, 118 गिरफ्तार

Karan Panchal28 May 2026 - 12:06 PM
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Gangstran Te Vaar
गैंगस्टरों ते वार का 127वां दिन, पंजाब पुलिस द्वारा 369 स्थानों पर छापेमारी, 118 गिरफ्तार

Gangstran Te Vaar : राज्य में चल रही निर्णायक मुहिम ‘गैंगस्टरों ते वार’ के 127वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के साथियों के चिन्हित और मैप किए गए 369 ठिकानों पर छापेमारी की।

‘गैंगस्टरों ते वार’ पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

118 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

127वें दिन पुलिस टीमों ने 9 हथियारों सहित 118 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके साथ इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 32,305 हो गई है।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर

इसके अलावा 88 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 12 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से गोपनीय रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी दे सकते हैं।

3.5 किलो हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को 452वें दिन भी जारी रखते हुए आज 16 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3.5 किलो हेरोइन तथा 64,500 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 452 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 65,530 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 6 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया।

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Karan Panchal28 May 2026 - 12:06 PM
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