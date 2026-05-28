Crime News : मध्य प्रदेश के दतिया जिले के पंडोखर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला एक महिला की लाश नदी में मिलने के बाद सामने आया था, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था।

मृतका की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी मृदुला उर्फ अंजली के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बंटी दोहरे गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसकी मुलाकात महिला से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे।

शादी के दबाव और विवाद में बदला रिश्ता

जानकारी के अनुसार महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी और उसकी पत्नी को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा था। आरोप है कि महिला ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर आरोपी की पत्नी को अश्लील मैसेज और धमकियां भी भेजी थीं, जिससे तनाव और बढ़ गया।

23 मई को महिला सूरत से दतिया पहुंची थी। इसके बाद आरोपी उसे बातचीत के बहाने पुराने पुल पर ले गया, जहां मोबाइल देखने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान गुस्से में आरोपी ने चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

शव नदी में फेंका, सबूत मिटाने की कोशिश

हत्या के बाद आरोपी ने शव को नदी में फेंक दिया और सबूत मिटाने के लिए मृतका के दोनों मोबाइल भी तोड़कर पानी में फेंक दिए। 25 मई को शव मिलने के बाद पंडोखर पुलिस, साइबर सेल और एफएसएल टीम ने संयुक्त जांच शुरू की।

मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पूछताछ में आरोपी बंटी दोहरे ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है।

पुलिस जांच में अहम खुलासे

दतिया एसपी मयूर खंडेलवाल के अनुसार आरोपी की निशानदेही पर मृतका का बैग और घटना के समय पहने कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

रिश्ते का दर्दनाक अंत

मोहब्बत से शुरू हुई यह कहानी एक दर्दनाक अंत तक पहुंच गई, जहां रिश्ता कत्ल, खामोशी और मातम में बदल गया। पुलिस का कहना है कि अवैध संबंधों में बढ़ते विवाद अक्सर गंभीर अपराधों का कारण बनते हैं।

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