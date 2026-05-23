Delhi Heatwave : मई की शुरुआत जहां दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी रही थी, वहीं अब बढ़ते तापमान और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्ली-NCR में पिछले कई दिनों से जारी हीटवेव का असर शुक्रवार को थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद गर्मी का प्रकोप बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार को गरज-चमक के साथ मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साफ किया है कि इससे बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है. आने वाले लगभग 6 दिनों तक कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी रह सकती है.
शुक्रवार (22 मई) को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ रहा, लेकिन कई जगहों पर तेज गर्मी और लू ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ क्षेत्रों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.
तापमान में हल्की गिरावट के बावजूद गर्मी बरकरार
पिछले 24 घंटों में तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिला, जहां अधिकतम तापमान में करीब 1 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. सबसे अधिक गर्मी रिज इलाके में दर्ज की गई, जहां तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. वहीं गुरुग्राम और गाजियाबाद में अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिन के समय 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण-पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी झोंकों के साथ गति 33 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई.
43-45°C तापमान का अनुमान
मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार (23 मई) को न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में लू की स्थिति जारी रहेगी. सतही हवाओं की गति 20 से 30 किमी प्रति घंटे रहने और झोंकों के साथ 40 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है.
25 मई को 3°C की बढ़ोतरी
अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जबकि 25 मई को लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और इसके बाद करीब 1 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट का अनुमान जताया गया है.
IMD ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है. इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्के रंग और ढीले सूती कपड़े पहनना, दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचना तथा बाहर निकलते समय छाता, टोपी और धूप के चश्मे का उपयोग करना शामिल है. साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की गई है.
ये भी पढ़ें – भारत-इटली संबंधों में बड़ा कदम, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग पर बनी सहमति
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप