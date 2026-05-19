Delhi Weather : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मई के तीसरे सप्ताह के दौरान भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार सुबह से ही शहर में गर्म हवाओं और तेज धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी करते हुए कुछ क्षेत्रों में हीटवेव जैसी स्थिति बनने की चेतावनी दी है।

मौसम को लेकर सतर्क रहना आवश्यक

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। येलो अलर्ट का अर्थ है कि लोगों को मौसम की स्थिति को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। दिनभर राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में तेज गर्मी और लू जैसे हालात बने रहने की संभावना है।

विभिन्न इलाकों में इतना रहा तापमान

सुबह के समय विभिन्न इलाकों में तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किया गया—सफदरजंग में 28.2, पालम में 28.1, लोधी रोड पर 27.0, रिज क्षेत्र में 28.1 और आयानगर में 27.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। कई जगहों पर यह सामान्य से अधिक पाया गया, जिससे साफ है कि रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है।

बढ़ती गर्मी बन रही मुसीबत

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले चार दिनों तक दिल्ली में तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम के आसपास बना रह सकता है। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर असर डाल रही है।

क्वालिटी इंडेक्स 189 दर्ज किया गया

वहीं वायु गुणवत्ता की बात करें तो सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। तापमान बढ़ने के साथ हवा में नमी कम होने की वजह से प्रदूषण का प्रभाव और अधिक महसूस किया जा सकता है।

छाता या टोपी पहनने की सलाह

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और मौसम विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही धूप से बचाव के लिए छाता या टोपी का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।

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