Punjabराष्ट्रीय

आवारा कुत्तों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पंजाब सरकार पूरे राज्य में पूरी तरह लागू करेगी- सीएम मान

Karan Panchal22 May 2026 - 7:56 PM
3 minutes read
Stray Dogs Issue
आवारा कुत्तों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पंजाब सरकार पूरे राज्य में पूरी तरह लागू करेगी- सीएम मान

Stray Dogs Issue : पंजाब के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि पंजाब सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करते हुए आवारा कुत्तों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह लागू करेगी।

बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी डर के घूमने-फिरने योग्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवारा कुत्तों को अधिक भीड़भाड़ वाली जगहों से हटाया जाएगा और उनकी उचित देखभाल के लिए आवश्यक शेल्टर होम बनाए और संचालित किए जाएंगे। उन्होंने मानव जीवन और पशु कल्याण दोनों की सुरक्षा के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मई 2026 को जारी निर्देशों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आवारा कुत्तों को सभी अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाएगा ताकि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से घूम सकें।”

सरकार कानूनी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब सरकार आवश्यक संख्या में डॉग शेल्टर (आश्रय गृह) बनाएगी और उनकी देखभाल करेगी, जहां आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सकेगी। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस मुद्दे का मानवीय और कानूनी समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नियमों का सख्ती से किया जाएगा पालन

मुख्यमंत्री ने कहा, “रेबीज और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या ऐसे कुत्ते जो अत्यधिक खतरनाक हैं और मानव जीवन के लिए खतरा बने हुए हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है, के संबंध में पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।”

मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस कदम से पूरे पंजाब के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने नागरिकों में व्यापक चिंता पैदा की है, जिसके कारण पंजाब सरकार के लिए इस मुद्दे पर निर्णायक कार्रवाई करना जरूरी हो गया था।”

जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को दी जाएगी प्राथमिकता

जनकल्याण के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार के हर फैसले का उद्देश्य आम आदमी की भलाई और पंजाब की प्रगति सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा, “जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण मामलों को पंजाब सरकार द्वारा हमेशा प्राथमिकता दी जाती है।”

आवश्यक संख्या में बनाए जाएंगे आश्रय गृह

एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “पंजाब सरकार 19 मई] 2026 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का यथावत पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, हम सभी अधिक भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग नागरिक और परिवार अपनी सुरक्षा के डर के बिना स्वतंत्र रूप से घूम-फिर सकें। हम कुत्तों के लिए आवश्यक संख्या में आश्रय गृह बनाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जहां इन आवारा कुत्तों की उचित तरीके से देखभाल की जा सके।”

एबीसी नियमों का किया जाएगा पालन

उन्होंने लिखा, “रेबीज़ और लाइलाज बीमारी से पीड़ित या खतरनाक कुत्तों, जो मानव जीवन के लिए खतरा हैं, के मामलों में कानूनी रूप से स्वीकृत कदम उठाए जाएंगे, जिनमें दर्दरहित मृत्यु भी शामिल है। इसके लिए पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम और एबीसी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।”

ये भी पढ़ें- Twisha Sharma के पति समर्थ स‍िंह ने किया सरेंडर, अब पूछताछ में खुलेंगे राज़, दूसरा पोस्टमॉर्टम तय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal22 May 2026 - 7:56 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of Twisha Sharma के पति समर्थ स‍िंह ने किया सरेंडर, अब पूछताछ में खुलेंगे राज़, दूसरा पोस्टमॉर्टम तय

Twisha Sharma के पति समर्थ स‍िंह ने किया सरेंडर, अब पूछताछ में खुलेंगे राज़, दूसरा पोस्टमॉर्टम तय

22 May 2026 - 6:50 PM
Photo of दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को बड़ी राहत, तीन दिन की मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली दंगों से जुडे़ हैं तार

दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को बड़ी राहत, तीन दिन की मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली दंगों से जुडे़ हैं तार

22 May 2026 - 1:14 PM
Photo of PA मर्डर केस में निर्दोष करार दिए गए राज सिंह का आरोप ‘मुझे टॉर्चर किया गया और एनकाउंटर की धमकी दी गई’

PA मर्डर केस में निर्दोष करार दिए गए राज सिंह का आरोप ‘मुझे टॉर्चर किया गया और एनकाउंटर की धमकी दी गई’

22 May 2026 - 12:38 PM
Photo of नशा और हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े दो भाई 5.5 किलो हेरोइन और 4 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

नशा और हथियार तस्करी मॉड्यूल से जुड़े दो भाई 5.5 किलो हेरोइन और 4 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

22 May 2026 - 11:43 AM
Photo of मोहिंदर भगत ने आलू उत्पादकों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों की समस्याएं सुनीं, हर संभव सहायता करने का दिया भरोसा

मोहिंदर भगत ने आलू उत्पादकों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों की समस्याएं सुनीं, हर संभव सहायता करने का दिया भरोसा

22 May 2026 - 11:14 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ का 121वां दिन: पंजाब पुलिस की 552 जगहों पर छापेमारी, 243 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों पर वार’ का 121वां दिन: पंजाब पुलिस की 552 जगहों पर छापेमारी, 243 गिरफ्तार

22 May 2026 - 11:08 AM
Photo of जब ब्लड शुगर 550 तक पहुंच गया तो भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ परिवार के लिए बनी वरदान

जब ब्लड शुगर 550 तक पहुंच गया तो भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ परिवार के लिए बनी वरदान

22 May 2026 - 10:55 AM
Photo of 20 हजार रुपये रिश्वत लेते मोगा के डीआरओ का रीडर गिरफ्तार

20 हजार रुपये रिश्वत लेते मोगा के डीआरओ का रीडर गिरफ्तार

22 May 2026 - 9:30 AM
Photo of पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, घर से निकलने से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव

पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, घर से निकलने से पहले जान लें अपने शहर का ताजा भाव

22 May 2026 - 9:08 AM
Photo of ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 62 वर्षीय मरीज़ को मिला जीवनरक्षक इलाज, जब ब्लड शुगर पहुंचा 550 तक

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 62 वर्षीय मरीज़ को मिला जीवनरक्षक इलाज, जब ब्लड शुगर पहुंचा 550 तक

21 May 2026 - 7:54 PM
Back to top button